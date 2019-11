Nach Shitstorm: Das ist der brandneue "Sonic" Trailer

Der erste Trailer von "Sonic the Hedgehog" erzürnte die Fans. Regisseur Jeff Fowler gelobte Besserung und präsentiert jetzt den rundum erneuerten Turbo-Igel.

"Sonic" rast im Februar 2020 in den Kinos

Fans von neuem "Sonic" begeistert

Der rasende blaue Igel aus den Sega-Games begeistert Zocker seit den frühen Neunzigern. Die Kino-Version von "Sonic" sorgte hingegen für verächtliches Kopfschütteln und lautstarke Proteste ( "Heute.at" hat berichtet ) . Jetzt hat Regisseur Jeff Fowler, wie versprochen, einen neuen "Sonic the Hedgehog" präsentiert - seht selbst!Warum hat Sonic ein Fell statt Stacheln? Warum sind seine Augen so winzig und damit das krasse Gegenteil seiner Glubscher aus den Videospielen? Nach der Veröffentlichung des ersten Trailers (u.a. mit Jim Carrey als Dr. Ivo Robotnik) hagelte es bitterböse Kommentare in den Sozialen Medien.Der Shitstorm blieb nicht ohne Folgen. Zur Verblüffung vieler Fans versprach Jeff Fowler, seines Zeichens der Regisseur von "Sonic the Hedgehog" via Twitter, seine Titelfigur kurzfristig umzumodeln . Aus diesem Grund wurde sogar der Filmstart von November 2019 auf Februar 2020 verschoben.Ersten Kommentaren zum neuen Trailer zufolge, scheint der umgemodelte "Sonic" bei den Fans viel besser anzukommen. Einer nennt das neue Design einen "Schritt in die richtige Richtung", ein anderer nennt den Unterschied des neuen "Sonic" zu seinem Vorgänger "100 Mal besser". Ein Twitter-User stellt wohl die Frage, sie sich viele Hedgehog-Fans jetzt stellen: "Wieso nicht gleich so?"