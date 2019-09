Nach "Star Wars"-Tweet: Skywalker disst Trump

Ein "Star Wars"-Witz von Ivanka Trump geht nach hinten los - "Luke Skywalker"-Darsteller Mark Hamill reagiert

"Die Macht ist stark in unserer Familie"

Luke Skywalker ist kein Trump-Fan

Wer dachte, Donald wäre der einzige im Trump-Clan, der gerne mal ins Fettnäpfchen springt, der kennt seine Tochter Ivanka schlecht. Denn was als ganz normales Familienfoto im Kreise ihrer Liebsten geplant war, weht ihr nun als saftiger Shitstorm um die Ohren.Auf Twitter postet die 37-jährige Tochter von US-Präsident Donald Trump ein Wohnzimmer-Foto von sich, ihrem Mann Jared Kushner (38) und den gemeinsamen Kinder. Eines ihrer Kinder ist dabei als Storm Trooper verkleidet, dem Sturmkrieger aus der "Star Wars"-Saga.Genau dieses kleine Detail erntet gerade viel Spott in den sozialen Medien, zumal Trump unter das Foto schrieb: "Die Macht ist stark in unserer Familie" - in Anlehnung an die legendäre Science-Fiction-Saga.Dass Ivanka Trumps Anmerkung bei einigen "Star Wars"-Fans gar nicht gut ankam, zeigen deren Reaktionen auf Twitter. "Das passt. Die Sturmkrieger waren die Bösen", fasst etwa eine Twitter-Userin zusammen. Eine andere Userin schreibt: "Du schaust offenbar kein Star Wars."Auch bei "Star Wars"-Darsteller Mark Hamill (68), der den noblen Jedi-Ritter Luke Skywalker in der Science-Fiction-Saga verkörpert, kam Ivankas Bemerkung gar nicht gut an. Hamill ist ein ausgesprochener Trump-Kritiker: "Du hast "Betrug" falsch geschrieben", meint der Schauspieler. Tatsächlich liegen "fraud" (Betrug) und "force" (Macht) im Englischen nahe beieinander. Dazu setzte er das Hashtag "#GoForceYourself" - was in diesem Zusammenhang wohl soviel bedeuten soll wie "Los, schleicht's euch".