Vor 41 ' Nach Unfall donnerte Pkw in Materl und fing Feuer

Nach einem Zusammenstoß von zwei Pkw krachte eines der Autos noch gegen ein Materl, der Wagen fing Feuer. Der Crash forderte zwei Verletzte.

Verkehrsunfall auf der L115 zwischen Zwentendorf (Bezirk Tulln) und Moosbierbaum gestern am Nachmittag: Zwei Pkw mit Tullner Kennzeichen prallten bei der Kreuzung auf Höhe einer Kunststoffverwertungsfirma zusammen.



Als die Feuerwehr eintraf, schlugen beim VW Golf, der nach dem Zusammenstoß gegen ein Marterl geprallt war, schon Flammen aus der Motorhaube. Das zweite Fahrzeug, ein Family-Van, kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Mit einem Hochdruckrohr war der Brand aber rasch gelöscht.



Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Lenkerin des VW-Golf wurde mit dem Christophorus-Hubschrauber ins Spital gebracht. Den zweiten Unfalllenker aus dem Ford-Galaxy fuhr ein Rettungswagen ins Spital. Die Feuerwehr barg beide Fahrzeug und säuberte die Unfallstelle.



Während der Arbeiten an der Unfallstelle kam es zu umfangreichen Stauungen, da die Strecke wegen eine Baustelle im Ortszentrum von Zwentendorf als Umleitung genutzt wird.



(wes)