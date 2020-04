Nach Unfall kämpft sich Kater mit 2 Pfötchen durch

Sebastian ist nach einem Unfall schwer gehandicapt, beisst sich aber tapfer durch. Die Pfötchenhilfe in Mistelbach kümmert sich um den "Zweibeiner".

Der Verein "Pfötchenhilfe" ist auf Spenden angewiesen. Wenn du mithelfen willst, dass die Arbeit auch weiterhin getan werden kann, bist du hier richtig.

Nicht unterkriegen lässt sich der Kater Sebastian, auch, wenn er es wirklich nicht leicht hat: Bei einem tragischen Unfall verlor der dunkelgraue Mäusekönig Sebastian gleich zwei seiner vier Pfötchen –eines vorne und eines hinten. Der Katzenschutzvereinin Mistelbach, der den Streuner schon vor dem Unfall betreute, nahm ihn jetzt in Pflege und kümmert sich um den tapferen Stubentiger.Es ist unklar, wie, wo und wodurch dieser Unfall zustande kam. Aber die Röntgenbilder lassen auf ein Zug-Unglück schließen. Nachdem die schweren Wunden immer wieder versorgt und frisch verbunden werden mussten, ist das Gröbste nun überstanden. Einige Male schaffte es der Kater, sich den Verband herunterzureißen. Für die Versorgung der Wunden wurde sogar ein Spezialist für Wundheilung aus der Humanmedizin herangezogen. Jetzt bekommt der Kleine nach einem Gipsabdruck eine Prothese für sein hinteres Beinchen."Fürs Vorderpfoterl gibts keinen konkreten Plan, da ist der Stumpf viel zu kurz, als dass man da was machen könnte. Deshalb wird er also aktuell nur mit einer Wundsalbe behandelt. Wir konzentrieren uns auf das hintere Pfoterl, wenn er mit Prothese stabil laufen kann, ist das schon perfekt - wobei er jetzt auch schon schneller unterwegs ist als ich", erklärt Renate Wimmer, Obfrau des Vereins.Die Mistelbacher Pfötchenhilfe ist ein Katzenschutzverein, der sich vorwiegend um Streunerkatzen kümmert und jene in der eigenen Pflegestelle betreut, die wegen Krankheiten oder Behinderungen nicht mehr auf der Straße leben können. Dafür freut sich der Verein über Spenden.