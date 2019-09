Nach Wahl sind Politiker bei Gerold Rudle "Sehr witzig"

Nach der gestrigen Wahl und geschätzten zweihundert Diskussionssendungen davor soll man auch wieder einmal herzlich über Politiker lachen können.

Stimmenimitator sorgt für Stimmung

Eigentlich startet Kabarettist Gerold Rudle (56) erst nächste Woche als neuer Gastgeber des PULS-4-Witze-Stammtischs "Sehr witzig" durch.Im "Nach der Wahl"-Spezial zeigen Rudle und das Sendungs-Urgestein "Wiesenschurli" nun aber schon heute Abend (30.9.) um 20.15 Uhr auf PULS 4 die besten 69 Politiker-Witze aus 150 Folgen.Der Dritte im Bunde wird der Stimmenimitator Gernot Haas sein, der sich akustisch nicht nur in HC Strache, Sebastian Kurz und sogar Donald Trump verwandeln wird, sondern mit Gerold Rudle auch schon für seine erste echte "Sehr witzig"-Sendung nächste Woche proben wird.Nur so viel: Wenn Kabarettisten absichtlich falsch eingeflüstert wird, ist das fast so komisch, wie wenn Politikern etwas falsch eingeflüstert wird ...