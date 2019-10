Nachbar geht auf Kind los und droht Vater mit Mord

Wegen Verdacht der Körperverletzung wird in Wien-Floridsdorf ermittelt. Ein 49-Jähriger attackierte ein siebenjähriges Kind und bedrohte den Vater.

Der 49-jährige aserbaidschanische Staatsangehöriger steht im Verdacht, am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in Wien-Floridsdorf einen 7-jährigen Nachbarsbuben am Pulloverkragen brutal gepackt und ihn dabei am Körper verletzt zu haben. Der Tatverdächtige zerrten den Buben daraufhin zu der Wohnung der Eltern.Als die Eltern die Türe öffneten, soll der 49-Jährige das Kind heftig in die Wohnung gestoßen, die Eltern beschimpft und den Kindesvater mit dem Erschießen bedroht haben. Anschließend sei er wieder in seine Wohnung gegangen. Die Eltern des verletzten Buben alarmierten die Polizei. Die Beamten mussten den Tatverdächtigen mehrmals auffordern, die Wohnungstür zu öffnen, bis er der Aufforderung nachkam.Er war jedoch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, sodass sie die Festnahme aussprachen, was den Mann jedoch noch mehr in Rage versetzte. Bei der Festnahme wehrte er sich heftig, weshalb die Beamten Körperkraft anwenden mussten.Bei der Einvernahme gab der Beschuldigte an, die Nerven verloren zu haben, da die Nachbarskinder bereits über einen längeren Zeitraum hinweg mehrmals täglich an seiner Tür geklopft hätten. Nach der polizeilichen Einvernahme wurde der 49-jährige Mann über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.