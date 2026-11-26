i Chat-Apps auf dem Smartphone-Display pixabay.com Neues WhatsApp-Feature Nachrichten lassen sich jetzt vorausplanen Geburtstagswünsche oder Neujahrsgrüße zum perfekten Zeitpunkt verschicken - WhatsApp macht's jetzt möglich. So funktioniert die neue Funktion. Von Technik Heute 26.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lang ersehnt, jetzt endlich da: WhatsApp hat eine der meistgewünschten Funktionen eingeführt. Ab sofort können Nutzer Nachrichten im Voraus planen und zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch versenden lassen.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Man schreibt seine Nachricht und hält anschließend den Senden-Button gedrückt. Dann erscheint ein Auswahlwerkzeug, um Datum und Uhrzeit festzulegen. Neben Texten unterstützt die Funktion auch Fotos und Videos.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut Betreiber Meta sieht die getimte Nachricht beim Empfänger aus wie jede andere Nachricht, heißt es auf heise.de. Nutzer können alle geplanten Nachrichten einsehen und bei Bedarf vor dem Versand löschen.

Diese Einschränkungen gibt es

Es gibt allerdings ein paar Limits: Nachrichten lassen sich nur zwischen zehn Minuten und 14 Tagen in die Zukunft planen. Außerdem können bereits geplante Nachrichten weder nachträglich bearbeitet noch zeitlich verschoben werden.

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Die gute Nachricht: Das Feature funktioniert sowohl in Einzelchats als auch in Gruppen. Und selbst wenn das Smartphone zum geplanten Zeitpunkt ausgeschaltet ist, wird die Nachricht trotzdem zugestellt. Die Inhalte bleiben dabei Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die Funktion wird in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt.