Vorarlbergerin lernt ihr Blind-Date im Auto kennen

Am Montag (2.9.) startet die neue Datingshow "Nächste Ausfahrt Liebe" auf Sat.1.

Und wieder startet eine neue Dating-Show im TV! Anders als bei anderen Formaten, lernen sich bei "Nächste Ausfahrt Liebe" (ab 2.9. auf Sat.1) zwei Singles, die ähnliche Interessen oder Erfahrungen teilen, im Auto kennen.



Dabei kommt das Liebes-Navi "Polly" ins Spiel, die den beiden während der Fahrt verschiedene Fragen und Aufgaben stellt. Am Ende des Roadtrips müssen sich die Singles dann entscheiden: Nehmen sie das Taxi nach Hause oder verbringen sie einen gemeinsamen Abend im Hotel?



Die Kandidaten



In Folge Eins dürfen wir uns auf insgesamt sechs Singles freuen, eine davon ist die offene, humorvolle Vorarlbergerin Nicole. Sie ist seit vier Jahren Single und sucht nach einem charmanten, ehrlichen Mann, mit dem sie eine harmonische Beziehung führen kann. Ob der 37-jährige Bäcker Manuel aus Augsburg der Richtige für sie ist?



Spannend wird es auch bei Hobby-Kampfsportlerin Nicole (32) und dem Musik- und Kunstliebhaber Sebastian (48), die ein Altersunterschied von 16 Jahren trennt. Beide gehen gerne auf Reisen und sind kulturell interessiert.



Und dann sind da noch der Schichtleiter Kevin und Medienpädagogik-Studentin Julia, die beide große Fans von Tattoos sind. Beide machen in ihrer Freizeit am liebsten Sport und träumen davon, irgendwann eine Familie zu gründen.







"Nächste Ausfahrt Liebe" ist ab 2. September 2019 immer montags bis freitags um 18:00 Uhr auf SAT.1 zu sehen. (lm)