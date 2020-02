Nächste Panne! Russen-Trikot mit Serbien-Fahne

Das neue Russland-Trikot kommt mit Serbien-Fahne am Ärmel

Fußball-Ausrüster Adidas ist nach der Panne bei den Trikots der deutschen Nationalmannschaft ein weiterer Fauxpas unterlaufen. Bei den neuen Russland-Trikots sollte die Flagge als Muster angebracht werden, es wurde aber die serbische statt der russischen Fahne.

Weiß, Blau, Rot - das lernt man schon im Geografie-Unterricht - sind die Farben der russischen Fahne. Bis zu den Trikot-Designern ist dies allerdings nicht durchgedrungen. Die Ärmel der neuen Russen-Trikots ziert nämlich die falsche Farbkombination.Weil die "Sbornaja" nicht mit den serbisch angehauchten Leiberl spielen wollte, verzichtet der Verband nun vorerst auf neue Trikots in den letzten beiden EM-Quali-Spielen gegen Belgien und San Marino.Adidas reagierte schon mit einer Entschuldigung: "Wir bedauern die Vorfälle und werden alle erforderlichen Schritte in die Wege leiten, um technische Fehler wie diese in Zukunft zu vermeiden."