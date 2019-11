Peinliche Panne bei neuem Deutschland-Trikot

Am Montag wurden die deutschen Dressen für die EM-Endrunde 2020 vorgestellt. Dabei unterliefen dem DFB aber peinliche Patzer.

Es wurde angepriesen als das Trikot, in dem der Europameistertitel 2020 gewonnen werden soll. Es ließ aber viele verwundert zurück. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stellte am Montag ihr neues Trikot vor. Zum ersten Mal wird sie am Samstag in Mönchengladbach darin auflaufen.Wer sich dafür mit der neuen Wäsch' einkleiden wollte, der staunte nicht schlecht. Denn im Online-Shop des DFB gab es peinliche Namens-Pannen.Jonas Hector hieß plötzlich Hecktor, Gian-Luca Waldschmidt wurde zu Waltschmidt. Mittlerweile hat der DFB die Panne behoben.Wer nun ein DFB-Trikot – diesmal richtig geschrieben – haben möchte, muss besonders tief in die Tasche greifen. Im DFB-Shop kostet das Original-Trikot 129,95 Euro, wer es mit Nummer und Namen beflocken lassen möchte, zahlt noch 15 Euro drauf.