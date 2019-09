Nackt-Fotos von Melania Trump kursieren im Netz

Bereits 2016 sorgten Nacktaufnahmen von First Lady Melania Trump für Aufsehen. Nun machen die freizügigen Fotos im Netz erneut die Runde.

Noch nicht mit Trump verheiratet

Dass Melania Trump nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit ist, zeigte sich spätestens, als im Jahr 2016 ihre Nacktaufnahmen veröffentlicht wurden."Melania Trump like you've never seen her before" titelte etwa die Boulevardzeitung "Newy York Post". Auf dem Cover blickte die jetzige Ehefrau von US-Präsident Donald Trump verführerisch in Richtung Kamera.Und zwar splitterfasernackt, wie Gott und der Beauty-Doktor sie schufen. Die brisanten Fotos waren zuvor im Jahr 1996 im "Max-Magazin" erschienen, als Melania noch als Model ihr Geld verdiente.Zum Zeitpunkt der Nackt-Fotos war Melania 26 Jahre alt, recht unbekannt und auch noch nicht mit Donald Trump verheiratet. Erst zwei Jahre später lernten sich die beiden kennen, 2005 erfolgte die Hochzeit.Aus ihrer Zeit als Model gibt es dabei mehrere freizügige Aufnahmen, die auch noch Jahre später die Runde machen. Auch in einer Ausgabe des britischen "GQ"-Magazins war Melania nackt zu sehen - ebenfalls am Cover.Die Nackt-Bilder der jetzigen First Lady tauchen immer wieder in den Sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram oder Reddit auf und sorgen dort stets für jede Menge Gesprächsstoff.