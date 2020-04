So geht's den GNTM-Nackten beim Shooting

Ganz ohne alles: Heidi Klums Meeeedchen müssen fürs Nacktshooting die Hüllen fallen lassen. Im Video verraten sie, wie das so ist

... und plötzlich haben sie nackte Körperteile ihrer Kolleginnen in der Hand: Heidi Klums Meeedchen müssen ganz nackt vor die Kamera von Fotograf Brian Bowen Smith. Nur ein paar Luftballons verdecken das Nötigste. Damit kommen nicht alle gleich gut zurecht, wie das Video zeigt.Die Model-Mama shootet mit ihren Küken einen Kalender für amfAR ( HIER kann man ihn, sobald die Sendung um 20.15 Uhr auf ProSieben losgeht, kaufen; die Erlöse werden gespendet). "Das ist ein wahnsinnig tolles Projekt, was mich auch selbst sehr berührt." Jacky (21, Rheingau-Taunus) kommen vor Freude die Tränen.Für eine Österreicherin könnte es am Donnerstag aber eng werden. "Von Sarah habe ich bisher nicht so viel mitbekommen wie von den anderen Mädchen. Ich erwarte mir diese Woche von ihr mehr Power, mehr Ausstrahlung und eigene Ideen, wie sie ein kreatives und aufregendes Foto hinbekommt." Doch die Steirerin plagt sich zwischen bunten Ballons und nackten Kolleginnen: "Es ist so schwierig hier, seine Kraft ordentlich zu halten." Wenn sie das nicht schnell lernt, wird sie weder bei Heidi noch im wirklichen Berufsleben eine lange Model-Lebensdauer haben.Heidi versucht das Beste aus ihren Meeeedchen herauszukitzeln. Ihr Köder: Zwei der Möchtegern-Models dürfen mit ihr bei der amfAR über den Roten Teppich.