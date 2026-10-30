i Micaela Schäfer hat sich für ihre Fans etwas Besonderes ausgedacht. IMAGO/CHROMORANGE "Arbeit, die einem Spaß macht" Micaela Schäfer verdient Millionen mit OnlyFans Micaela Schäfer hat sich ein Erotik-Imperium aufgebaut. Mit OnlyFans machte sie eine Million Euro Umsatz – doch sie hat auch 1,5 Mio. Schulden.

Heute Entertainment Von Heute Life und 30.10.2026, 17:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als selbst ernannte "Nacktschnecke" hat sich Micaela Schäfer ein kleines Erotik-Imperium aufgebaut. Die 42-Jährige, die 2006 bei "Germany's Next Topmodel" den achten Platz belegte, wusste ihren damaligen Bekanntheitsgrad geschickt für ihre weitere Karriere zu nutzen.

"Ich provoziere gerne, ich habe kein Problem damit, mich auszuziehen und mich vor anderen Menschen zu zeigen", erklärte Schäfer am Rande der Berliner Erotik-Messe "Venus". Dort fungierte sie wieder als Testimonial.

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Wie die Berliner Zeitung berichtet, ist eine ihrer Haupteinnahmequellen die Online-Plattform OnlyFans. "Durch OnlyFans habe ich innerhalb von anderthalb Jahren einen Umsatz von einer Million Euro gemacht", plauderte Schäfer freimütig aus. Da davon noch Steuern und Gebühren abgingen, bleibe nicht alles bei ihr hängen – trotzdem sei es "viel Geld für eine Arbeit, die einem Spaß macht".

Fünf Immobilien und 1,5 Millionen Schulden

Der Vorteil der Selbstvermarktung liege auf der Hand: "Heute kann ich ein Video drehen, es 500-mal verkaufen und 500-mal daran verdienen, weil ich die Rechte daran habe." Auch Webcam-Livestreams bringen Geld ein. "Da ist wahnsinnig viel Geld zu holen, weil Erotik sich immer noch sehr gut verkauft", so Schäfer.

Trotz der hohen Einnahmen hat die 42-Jährige auch hohe Verbindlichkeiten. Ihr gehören fünf Immobilien zur Altersvorsorge. "Ich habe noch 1,5 Millionen Euro Kreditschulden, keine einzige dieser Immobilien ist abbezahlt", verriet sie. Mit 60 Jahren will sie schuldenfrei sein.

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Versprechen an die Mutter eingelöst

Ihr Verhältnis zu Geld führt Schäfer auf ihre Jugend zurück. Sie wuchs bei ihrer alleinstehenden Mutter in Berlin-Hellersdorf auf – nicht gerade mit einem goldenen Löffel im Mund. "Wenn ich irgendwann mal zu Geld komme, Mutti, bekommst du ein Haus mit Garten", versprach sie einst. Dieses Versprechen hat sie mittlerweile eingelöst.