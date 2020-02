Nadine Leopold: "Ich war noch nie in der Oper"

Premiere zum Opernball: Victoria's-Secret-Engerl Nadine Leopold war noch nie in der Oper, schwebt aber diesmal im Prinzesinnenkleid übers Parkett.

Nadine Leopold mit "Heute"-Redakteurin Romina Colerus

Normalerweise schwebt Nadine Leopold (26) über den "Victoria's Secret"-Laufsteg. Zum Opernball am Donnerstag zog die Blondine auf der Feststiege der Wiener Oper alle Blicke auf sich."Heute" traf das Model vorab auf einen Drink im "Le Meridien". "Ich war noch nie in der Wiener Oper und heute ist es so toll mal ein Prinzessinnen-Kleid tragen zu können, es gibt nicht so viele Events, auf denen man große Robe anziehen kann", lacht die hübsche Kärnterin.Auf die Frage, ob sie denn tanzen wird, meine sie: "Oh Gott, ich glaube da komme ich nicht drum herum, also einen Tanz werde ich wohl machen!"Was Nadine ohne Opernball-Erfahrung wahrscheinlich nicht weiß: Mit Stahlkappen-Schuhen wäre sie besser beraten als mit zarten Ball-Schühchen, denn auf der Tanzfläche kann die Drängerei Opfer fordern: Die Zehen der Damen.