Namika gibt ein Konzert in der Arena Wien

Am 14. Dezember tritt die deutsche Sängerin in der Arena auf. Infos und Tickets findet Ihr hier...

Geboren und aufgewachsen in Frankfurt, war Hip-Hop für Namika von Anfang an die wesentliche musikalische Inspirationsquelle. Als sie ungefähr neun war, begann sie zu rappen: "Das war eher spielerisch. Mein Cousin und ich waren gleich alt und verbrachten viel Zeit bei unseren Großeltern. Dort haben wir abwechselnd gebeatboxt und gerappt."Viele Jahre später kann Namika rappen wie der Teufel und kennt alle Codes, bedient aber nur bedingt die in Deutschland üblichen Hip-Hop- Klischees von Straße und Milieu, von denen sich ein großer Teil der amerikanischen Konkurrenz längst abgewandt hat.Auf ihrem 2015 erschienenen Debüt "Nador" deutete die Musikerin ihr enormes Talent dann erstmals auf breiter Ebene an. Die erste Single "Lieblingsmensch" stand wochenlang an der Spitze der Charts, das Album wurde mit Gold ausgezeichnet.Mit "Que Walou" folgte 2018 die zweite Platte. Die titelgebende Phrase ist eine Redewendung aus Zentralmarokko und bedeutet "wie nichts" oder "für nichts".Samstag, 14. Dezember 2019Arena, WienSupport: Noah LeviEinlass: 19 UhrBeginn: 20 Uhr