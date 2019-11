Nanu, was macht der Magistrat da hinter Gitter?

Im dritten Stockwerk des Neuen Rathauses wurde ein Gitter angebracht. Für was das gut ist? "Heute" kennt den Grund.

Was wurde da bloß montiert. Taubenabwehr? Absturzsicherung für die Beamten? Oder sollen die Fenster einfach nur weihnachtlich dekoriert werden?Vor den Fenstern im Dritten Stock des neuen Rathauses wurde ein Gitter angebracht. Und das sorgt ganz schön für Rätselraten.So kreativ die Ideen alle sein mögen. Nichts von alldem trifft zu. Wieerfuhr, soll hier für den Sommer eine natürliche Klimaanlage entstehen. das Gitter dient als Rankgitter für Pflanzen.Bereits Mitte Mai berichteten wir darüber, dass im Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, dass man künftig Fassaden- und Dachbegrünungen fördern werde."Mit dem Beschluss kann das Umweltressort bis zu 30 Prozent der Kosten fördern. Damit setzen wir attraktive Anreize für den eigenen Garten entlang der Hauswand und somit mehr natürliche Klimaanlagen, die uns in der Stadt vor der Sommerhitze schützen", betonte die zuständige Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) vor wenigen Monaten.Grüne Fassaden können die Umgebungstemperatur um bis zu 14 Grad absenken, so Schobesberger weiter.Die Stadt Linz wollte damals schon mit gutem Beispiel voran gehen und seine Fassaden begrünen. Jetzt startet das Pilotprojekt dazu. Und die Gitter sind eine Rankhilfe für die Pflanzen, die künftig das Rathaus begrünen.