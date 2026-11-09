i "Wenn du Geschichte schreiben willst, dann will die NASA dich!" pixabay.com Traumjob gesucht? NASA sucht neue Astronauten für Mond- und Marsmission Die NASA sucht neue Astronauten für Mond- und Marsmissionen – nur 10 von 8.000 Bewerbern haben das aktuelle Auswahlverfahren geschafft. Von Heute Life 09.11.2026, 08:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem Motivationsvideo unter dem Motto "Das Universum ruft", das die NASA auf X veröffentlichte, werben mehrere Frauen und Männer in Astronautenkleidung um neue Bewerber.

"Wenn du unter Druck aufblühst, wenn du Geschichte schreiben willst, dann will die NASA dich!" und "Den typischen Astronauten gibt es gar nicht", heißt es darin.

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Wie NTV berichtet, sagte NASA-Chef Jared Isaacman: "Die Leute, die wir aussuchen, könnten auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten und dabei helfen, Systeme und Operationen zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mars bringen werden."

Für solche Missionen brauche es technische Spitzenleistungen, gutes Urteilsvermögen, Teamarbeit und Mut.

Zuletzt hatte die NASA vor zwei Jahren Bewerbungen entgegengenommen. Von den 8.000 Interessierten wählte die Raumfahrtbehörde zehn aus. Sie absolvieren derzeit ein rund zweijähriges Training.

Den bisherigen Bewerbungsrekord gab es 2016 mit mehr als 18.000 Interessierten. Insgesamt hat die NASA in ihrer Geschichte rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt. Etwa 30 von ihnen stehen derzeit aktiv zur Verfügung.