Nathalie Volk: Ex-"GNTM"-Kandidatin hat Krebs!

Bei der ehemaligen "Topmodel"-Anwärterin und Dschungelcamperin wurde Gebärmutterhalskrebs entdeckt.

Sorge um ehemalige "Topmodel"-Kandidatin

Bis über beide Ohren verknallt zeigten sich noch vor wenigen Wochen Nathalie Volk (23) und ihr Freund Frank Otto (62) auf Instagram. Damals schwärmte sie noch von einer möglichen Traumhochzeit in Amerika , doch diese Pläne müssen leider vorerst auf Eis gelegt werden. Nathalies Mutter (49) hat gegenüber der " Bild "-Zeitung bestätigt, dass bei ihrer Tochter Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde."Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen", erzählt sie der Zeitung. Trotzdem habe ihre Tochter vor, ihr Studium in den USA zu Ende zu bringen und vorerst nicht nach Deutschland zurückzukehren. "Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt", weiß Nathalies Mutter Viktoria, sorgt sich aber dennoch: "Ich hoffe, dass alles gut wird."Nathalie Volk, die durch die TV-Formate "Germany's Next Topmodel" und das RTL-Dschungelcamp bekannt wurde, lässt sich nicht einschüchtern, gibt sich kämpferisch blickt positiv in die Zukunft: "Das Leben geht weiter", lässt sie über ihre Mutter ausrichten.