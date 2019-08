Vor 33 ' Navi lotste Audi-Lenker in Teich mitten in der Au

Eigentlich wollte der Lenker ja nach Wien, sein Navi ließ ihn aber gehörig im Stich ...

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Klosterneuburg (Bezirk Tulln): Um in die angrenzende Bundeshauptstadt Wien zu kommen, folgte ein Audi-Lenker brav seinem Navigationssystem.



Dass solche aber nicht immer das tun, was man ihnen aufträgt – nämlich ohne spektakuläre Hindernisse ans richtige Ziel zu gelangen – musste der Mann jetzt auf die ungemütliche Art lernen.



Geländefähiger Teleskoplader nötig



Sein Navi lotste ihn nämlich mitten in die Au. Bei einem Teich war schließlich Endstation, der Audi dürfte zudem abgerutscht sein und landete mit der Motorhaube im Wasser. Der Lenker wurde nicht verletzt.



"Nach einer Erkundung durch den Einsatzleiter war klar, dass hier nur Spezialgerät aufgrund unwegsamen Geländes zum Einsatz kommen kann. So rückten die Einsatzkräfte mit einem geländefähigen Teleskoplader an. Nach einer Stunde konnte das Fahrzeug ohne weiteren Schaden von den Einsatzkräften geborgen werden", berichtet die Feuerwehr Klosterneuburg. (nit)