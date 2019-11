Neidlingerin Patricia Nolz gewann Rising Star Award

Sängerin Patricia Nolz aus Neidling (Bezirk St. Pölten-Land) wurde mit dem hoch dotierten "Rising Star Award 2019" ausgezeichnet.

Jedes Jahr wird im Rahmen eines Wettbewerbs das größte Musiktalent der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (kurz: mdw) mit dem "Casinos Austria Rising Star Award" geehrt. Die Auszeichnung ist alles andere als unbedeutend, gilt die mdw doch als eine der besten Universitäten und wurde heuer sogar als beste Musikuni der Welt ausgezeichnet – "Heute" berichtete Im Jahr 2019 ging der Preis jetzt an Sängerin Patricia Nolz aus Neidling. Die Mezzosopranistin wurde von der Jury ausgewählt und darf sich über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen. Die 24-Jährige studiert seit 2014 Gesang an der mdw und begeisterte seither auch schon bei zahlreichen Bühnenauftritten. Ihr Opern-Debüt hatte sie 2016 im Schlosstheater Schönbrunn in "Hänsel und Gretel"."Dieser Wettbewerb war eine wunderschöne Erfahrung für mich, weil ich im Laufe der drei Runden ein so vielseitiges Programm mit Stücken, die mir allesamt am Herzen liegen, vor einer hochkarätigen Jury präsentieren konnte. Dass das nun mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Demut", freut sich Nolz gegenüber "Heute" über den Award.