Neos: "Virus isolieren, nicht 9 Millionen Menschen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte erklärt, dass uneingeschränkte Reisen ins Ausland erst dann möglich sein werden, wenn es eine Impfung gibt. Für die Neos ist das "absolut unvorstellbar".

Gesundheitssprecher Gerald Loacker zeigte sich schockiert über die Aussagen des Bundeskanzlers: "Eine völlige Abschottung Österreichs bis 2021 ist absolut unvorstellbar. Isolieren wir das Virus und nicht 9 Millionen Menschen!"Bis zur Entwicklung eines Impfung dauert es laut Experten noch mindestens ein Jahr. "Der Weg durch und aus der Krise könne nur über „endlich aussagekräftige Daten, über strukturierte und systematische Testungen, den Schutz besonders gefährdeter Gruppen und fokussierte Maßnahmen führen", sagt Loacker.Der Gesundheitssprecher der Neos übte Kritik an der Regierung. Die permanenten widersprüchlichen Signale würden die Bevölkerung verunsichern."Die Regierung hat offenbar nach wie vor keinen Plan, keine verlässlichen Daten und absolut keine durchdachte Strategie. Als Kanzler hat Kurz aber die Verantwortung, den Menschen auch in einer Krise Sicherheit und Zuversicht zu geben und nicht Tag für Tag ihre Ängste zusätzlich zu schüren."Die Neos fordern eine sofortige Klarstellung bezüglich "Oster-Erlass". Zudem möchte die Oppositionspartei wissen, welche Reisetätigkeiten für welche Gruppen der Kanzler auf welcher Grundlage einschränken will. Und wie weit sind diese Pläne mit den EU Partnern besprochen?"Die Menschen wissen, dass die Lage ernst ist, die Menschen wissen, dass es den ganz normalen Alltag so schnell nicht wieder spielen wird, die Menschen wissen, dass der Kampf gegen den wirtschaftlichen Kollaps nach dem Kampf gegen den gesundheitlichen Kollaps noch um einiges schwieriger werden wird und nicht minder bedrohlich ist - sie brauchen jetzt nicht noch zusätzlich die Destruktivität eines Kanzlers", so Loacker.