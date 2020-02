Neos stellen Anfrage zu Fabasoft an Bürgermeister

Auf 11.000 Quadratmeter Grünland will die Firma Fabasoft in Urfahr ein neues Hauptquartier errichten. Neos-Klubchef Lorenz Potocnik hat dazu ein paar Fragen an den Stadtchef.

Das sind die Fragen

Es ist eines der aktuell umstrittensten Bauprojekte in Linz. In Urfahr, gleich neben der Kepler-Uni will das IT-Unternehmen Fabasoft eine neue Firmenzentrale errichten.Das Problem: Dafür müssten rund 11.000 Quadratmeter Grünland geopfert und in Bauland umgewidmet werden. Während SPÖ, ÖVP und die FPÖ das Projekt befürworten, sind Grüne und Neos strikt dagegen.Neos-Klubchef Lorenz Potocnik macht zudem stutzig, dass offenbar schon seit 2019 ein Kaufvertrag für das Gelände besteht. Deshalb hat er nun einige Fragen an Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), die dieser im nächsten Gemeinderat beantworten soll.So will Potocnik wissen, ob es im Vorfeld Besprechungen zwischen Fabasoft und Luger gab und ob diese auch protokolliert wurden.Zudem will er wissen, ob Luger oder ein Mitarbeiter der Stadt Fabasoft irgendwelche politischen Zusagen zu den Umwidmungen gemacht haben.Zu guter Letzt will der Neos-Klubchef in Erfahrung bringen, ob es irgendwelche Verträge zwischen der Stadt und der Firma Fabasoft gibt.A, 5. März sollte Luger die Fragen dann im Linzer Gemeinderat beantworten.