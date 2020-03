Neos Wien: 23 Kandidaten für Bezirke online gewählt

Per E-Voting stimmten heute die Wiener Neos über ihre Kandidatenliste für die Bezirksvertretungswahlen im Herbst ab.

Bei der ersten digitalen Mitgliederversammlung der östereichischen Parteiengeschichte stimmten die Neos Wien am Samstag über ihre Bezirks-Kandidaten für die kommende Wien-Wahl ab. Notwendig wurde das durch das Corona-bedingte Verbot von Menschen-Ansammlungen.Per E-Voting waren rund 250 Mitglieder aufgerufen, über die Listen für die 23 Bezirksvertretungswahlen abzustimmen. Die Listenerstellung für die Gemeinderatswahl wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.Neos Wien Landessprecher Christoph Wiederkehr zeigt sich über die Anpassungsfähigkeit seiner pinken Parteifreunde begeistert: "Über 200 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich bereit erklärt, für Neos in den Bezirken zu kandidieren. Ich bin überwältigt von so viel Engagement und Einsatz und kann mich nur herzlich bedanken". Und: Der reibungslose Ablauf der digitalen Mitgliederversammlung habe gezeigt, dass "unsere Bewegung auch in schwierigen Zeiten Lösungen findet", so Wiederkehr.In seiner Videobotschaft an die Mitglieder betonte Wiederkehr, dass Neos Wien gerade in Krisenzeiten als konstruktive Kontrollkraft unverzichtbar sei: "Wir sind die einzige Partei, die sich momentan um die Kinder kümmert, die durch das Home Schooling erneut benachteiligt werden. Wir sind diejenigen, die für die Selbständigen eintreten, für die KMUs und EPUs. Und wir werden, wenn die Bekämpfung des Corona-Virus gelingt, auch diejenigen sein, die genau darauf schauen, dass die derzeitigen Einschränkungen der persönlichen Freiheiten auch wieder aufgehoben werden."Die 23 Bezirks-Wahllisten wurden mit überwältigender Mehrheit angenommen. Hier die dreizehn Spitzenkandidatinnen und zehn Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretungswahlen im Überblick:Innere Stadt: Christoph HilscherLeopoldstadt: Christian MoritzErdberg: Maria In der Maur-KoenneWieden: Anna StürgkhMargareten: Markus ÖsterreicherMariahilf: Elisabeth KattingerNeubau: Martina Uitz-ArlamovskyJosefstadt: Birgit KleinlerchnerAlsergrund: Rudolf Mayrhofer-GrünbühelFavoriten: Christine HahnSimmering: Christiane KörnerMeidling: Karim RihanHietzing: Johannes BachleitnerPenzing: Wolfgang GeroldRudolfsheim-Fünfhaus: Andreas LeszkovskyOttakring: Jörg KonradHernals: Cora UrbanWähring: Karin RiebenbauerDöbling: Angelika Pipal-LeixnerBrigittenau: Petra SchittlerFloridsdorf: Judith LedererDonaustadt: Jing HuLiesing: Christoph PramhoferEine Übersicht über die kompletten Bezirkslisten kannst Du hier nachlesen