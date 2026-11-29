i Benjamin Netanjahu (l.), Gadi Eisenkot (r.) Reuters Koalitionsgespräche am Sonntag Netanyahu bietet Eisenkot Machtteilung an Seit Sonntagvormittag verhandeln die beiden Rivalen über eine Einheitsregierung. Doch viele wittern eine Falle. Von Nick Wolfinger 29.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Israels Langzeitpremier Benjamin Netanyahu und sein Rivale Gadi Eisenkot haben am Sonntagvormittag neue Koalitionsgespräche aufgenommen. Das Treffen findet am Sitz des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv statt, wie Eisenkots Mitte-rechts-Partei Jaschar bekannt gab.

Zuvor hatte Netanyahu mit einem überraschenden Angebot für Aufsehen gesorgt: Eisenkot soll in einer gemeinsamen Einheitsregierung als Erster das Amt des Premierministers übernehmen. Netanyahu selbst würde zunächst als alternierender Premierminister fungieren. "Einheit ist das Gebot der Stunde", erklärte Netanyahu am Samstag auf X.

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Wie CNN berichtet, hat Eisenkot bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Eine Verlängerung der Frist bis zum 20. Dezember ist möglich. Er hat bereits Koalitionsabkommen mit der rechten Yisrael-Beiteinu-Partei und den linken Demokraten geschlossen. Auch Verhandlungen mit ultraorthodoxen Parteien laufen.

Bei der Parlamentswahl Ende Oktober kam Netanyahus Bündnis auf 53 Sitze, Eisenkots Oppositionsblock auf 48. Die israelisch-arabischen Parteien verfügen über 19 Mandate. Für eine Regierungsmehrheit sind mindestens 61 Sitze erforderlich.

Kritiker sprechen von Bluff

Doch nicht alle glauben an Netanyahus gute Absichten. "Genug mit den Stunts und Tricks", schrieb Yair Golan, Chef der Demokraten, auf X. "Netanyahu hat verloren." Ex-Premier Yair Lapid bezeichnete das Angebot als "durchsichtigen Betrug eines Serientäuschers".

Grund für die Skepsis: 2020 hatte Netanyahu schon einmal einen Rotationsdeal vereinbart - mit Benny Gantz. Statt die Macht abzugeben, löste er jedoch die Regierung auf und erzwang Neuwahlen.

Dennoch gibt es auch Zustimmung. Ex-Premier Naftali Bennett, einst scharfer Kritiker Netanyahus, nannte das Angebot "die richtige Entscheidung". Laut einer Quelle war Bennett an Hintergrundgesprächen beteiligt.

Eisenkot setzte Netanyahu 24-Stunden-Frist

Eisenkot hatte Netanyahu am Samstagabend zu ernsthaften Gesprächen binnen 24 Stunden aufgefordert. Bereits vor einer Woche habe er einen detaillierten Vorschlag übermittelt, auf den Netanyahu nicht reagiert habe.

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Am Freitag hatte Eisenkot dem Likud noch vorgeworfen, die Koalitionsgespräche absichtlich zu verzögern, um Neuwahlen zu erzwingen. Netanyahus Partei warf Eisenkot wiederum vor, an der Bildung einer "gefährlichen Linksregierung" zu arbeiten.

Nun sitzen die beiden Rivalen in Tel Aviv am Verhandlungstisch. Ob sie sich auf eine gemeinsame Regierung einigen können, ist vorerst offen.