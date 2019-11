Die besten Netflix-Serien und Filme im Dezember

Neben der Serie "The Witcher" starten drei neue Netflix-Filme, unter anderem "6 Underground" mit Ryan Reynolds" und "Marriage Story" mit Scarlett Johansson.

Netflix-Highlights im Dezember 2019

Neue Filme

Neue Serien

Fortsetzungen

Alte Filme und Blockbuster

Shows, Comedy, Dokus & Co.

Endlich ist es soweit! Die mit Spannung erwartete Serie "The Witcher", ein neues Fantasy-Drama basierend auf den Bestseller-Büchern von Andrzej Sapkowski geht am 20. Dezember bei Netflix an den Start. Henry Cavill spielt darin die Hauptrolle des monsterjagenden Geralt von Riva.Drei neue Netflix-Filme sorgen zudem für Kino-Feeling: "6 Underground" (13. Dezember), ein actiongeladener Blockbuster mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, "Marriage Story" mit Scarlett Johansson und Adam Driver (6. Dezember) sowie "Die zwei Päpste" mit Anthony Hopkins und Jonathan Pryce (20. Dezember).Ein weiteres Highlight in diesem Monat ist "V-Wars", eine Serie, in der "Vampire Diaries"-Star Ian Sommerhalder die Hauptrolle spielt. In der zweiten Staffel von "You – Du wirst mich lieben" (26. Dezember) findet Joe seinen Weg von New York nach Los Angeles und zurück zu Netflix.Weihnachtsfilm. Aldovien erhält zu Weihnachten das ultimative Geschenk: ein königliches Baby. Doch zunächst muss Königin Amber einen vor langer Zeit geschlossenen Friedensvertrag finden. Mit Rose McIver ("iZombie") und Ben Lamb ("A Christmas Prince").Drama. Ein eindringliches und mitfühlendes Porträt einer Familie, die trotz einer zerrütteten Ehe zusammenzuhalten versucht. Regie führte Oscar-Kandidat Noah Baumbach. Mit Scarlett Johansson ("Marvel's The Avengers"), Adam Driver ("Star Wars: Die letzten Jedi") und Laura Dern ("Big Little Lies").Actionfilm. In 6 Underground werden sechs Personen mit einzigartigen Fähigkeiten auserkoren, die Zukunft zu bestimmen, indem sie ihre Vergangenheiten hinter sich lassen. Das Ziel des mysteriösen Anführers der Gruppe: Kein Mitglied des Teams darf jemals in Erinnerung bleiben – ihre Taten allerdings schon. Mit Ryan Reynolds ("Deadpool").Drama. Über einen historischen Wendepunkt in der katholischen Kirche. Mit Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer") und Jonathan Pryce ("Die Frau des Nobelpreisträgers").Vampirserie. In dieser Verfilmung der Comics von Jonathan Maberry und Alan Robinson muss ein Arzt erleben, wie eine uralte Krankheit seinen besten Freund in einen Vampir verwandelt. Mit Ian Somerhalder ("Vampire Diaries").Fantasy. Hexer Geralt ist ein mutierter Monsterjäger, der Schwierigkeiten hat, seinen Platz in einer Welt zu finden, in der die Leute oft schlimmer sind als die Ungeheuer. Mit Henry Cavill ("Die Tudors").- Staffel 5- Staffel 2- Staffel 2(2016) Drama mit Taraji P. Henson ("Empire"), Octavia Spencer ("The Help") und Kevin Costner ("Bodyguard").(2018) Horrorfilm mit Lin Shaye ("Insidious").(2018) Sci-Fi mit Olivia Cooke ("Bates Motel") und Simon Pegg ("Shaun of the Dead").(2016): Komödie mit Jane Seymour ("James Bond 007 - Leben und Sterben lassen").In seinem Mordprozess gesteht der Landstreicher Henry Lee Lucas Hunderte von Morden. Diese Dokureihe geht der Frage nach, ob seine Geständnisse der Wahrheit entsprechen.Die Jagd nach einem Internet-Killer. Diese Dokureihe beleuchtet die größte Online-Verbrecherjagd – und den psychopathischen Killer, der die erste Regel des Internets brach, indem er Katzen quälte.