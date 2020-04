Die Stallones verkleiden sich als "Tiger Kings"

Sylvester Stallone und seine Familie hat das "Tiger King"-Fieber gepackt.

Stallone-Familie outet sich als "Tiger King"-Fan

Es ist wohl die skurrilste True-Crime-Doku, die derzeit auf Netflix zu sehen ist: "Tiger King" – eine siebenteilige Serie, in der es um die Welt der durchgeknallten Raubkatzenzüchter in Amerika geht.Einer der verrücktesten ist Joe Exotic, ein Polygamist mit Vokuhila, der seine Raubkatzen mehr liebt als alles andere. Seit Jahren führt er Streit mit Carole Baskin, eine fragwürdige Tierschützerin in Tampa, die selbst eine Art Tierpark betreibt. Die Rivalität zwischen den Großkatzen-Exzentrikern eskaliert, als Carole ihm sein Geschäft vermiesen will und Joe wegen der Verwicklung in einen Auftragsmord verhaftet wird.Inzwischen haben zahlreiche Stars Gefallen an der Serie gefunden. Dazu zählt unter anderem Sylvester Stallone. Er und seine Familie teilten auf Instagram mehrere Fotos von sich, in der sie sich in den Kostümen der Protagonisten zeigen: So verwandelt sich Sylvester in Jeff Lowe während Tochter Sophia sich als Joe Exotic präsentiert.In die Rolle der Carole Baskin schlüpft seine Model-Gattin Jennifer. Scarlett dagegen stellt Wynnewood Exotic Animal Park-Mitarbeiter Erik Cowie dar. Und Sistine posiert als Exotic's Ex-Mann John Finlay.