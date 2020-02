Diesen Film seht ihr ohne Abo auf Netflix

Netflix will mehr Abonnenten für die eigene Streamingplattform gewinnen. Zum Valentinstag gibt's daher einen kostenlosen Film.

Zum Valentinstag gibt's eine Liebeskomödie

Wer bei Netflix einen Film sehen will, muss gewöhnlich mindestens 7,99 Euro dafür zahlen oder sich ein Probeabo zulegen. Doch nun bietet die Streamingplattform einen Film kostenlos an, ganz ohne Abo.Es handelt sich natürlich um eine Eigenproduktion, nämlich die Teenie-Liebeskomödie "To All the Boys I've Loved Before", die auf dem gleichnamigen Roman von Jenny Han basiert. Zu den Hauptdarstellern zählen Noah Centineo ("The Fosters"), Lana Condor ("Alita: Battle Angle") und Janel Parrish ("Pretty Little Liars"). Aktuell ist der zweite Teil des Films auf Netflix zu sehen, allerdings nicht kostenlos.Wie das funktioniert? Um den Film zu sehen, müsst ihr lediglichfolgen. Den Trailer könnt ihr übrigens überspringen.