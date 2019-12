Diese Netflix-Serien und Filme starten im Jänner

Neben "Sabrina" kehrt auch "Sex Education" mit einer neuen Staffel zurück. Plus: Zwei neue Serien starten auf Netflix.

Neue Filme

Neue Serien

Netflix-Highlights im Jänner 2020

Fortsetzungen

Alte Filme und Blockbuster

Shows, Anime, Dokus & Co.

Das neue Jahr fängt schon mal gut an! Gleich drei großartige Serien werden fortgesetzt: "Chilling Adventures of Sabrina", "Sex Education" und "Grace & Frankie". Für Jänner steht außerdem der Start der neuen Serie "Messiah" an– ein Drama über einen charismatischen Anführer .Zu den Film-Highlights zählen neben "Rampage - Big meets Bigger" und "Logan - The Wolverine" der neue Thriller "A Fall from Grace" mit Tyler Perry sowie die Komödie "Der schwarze Diamant".Thriller. Eine rechtschaffene ältere Frau wird des Mordes an ihrem Mann angeklagt. Doch ihr gleichgültiger Pflichtverteidiger wird bald in eine riesige Verschwörung hineingezogen. Mit Tyler Perry ("Vice").. Kriminalkomödie. Seine Schulden sind erdrückend und Geldeintreiber sind hinter ihm her. Also riskiert ein New Yorker Juwelier alles, um sich über Wasser zu halten und am Leben zu bleiben. Mit Adam Sandler ("Kindsköpfe").Drama. Eine CIA-Agentin überprüft einen charismatischen Anführer, dessen Anhänger glauben, er könne Wunder vollbringen. Ist er wirklich ein göttliches Wesen oder ein Betrüger? Mit Mehdi Dehbi ("Der Sohn der Anderen") und Michelle Monaghan ("Mission: Impossible III").(noch kein genauer Starttermin bekannt). Vampirserie. Die Hauptrolle des "Dracula" in dieser brandneuen Miniserie von den Machern von "Sherlock" in Anlehnung an Bram Stokers Romanklassiker übernimmt Claes Bang ("The Square").- Staffel 1-5- Staffel 12- Staffel 2- Staffel 6- Staffel 2- Teil 3- Staffel 8(1985). Abenteuer. Mit Josh Brolin und Sean Astin.(2017). Mit Hugh Jackman.(2018). Mit Dwayne Johnson und Jeffrey Dean Morgan.(2016). Mit John Krasinski.(2017). Mit Timothée Chalamet und Armie Hammer.Kinderfilm. Ein behütet – und unterirdisch – lebendes Mädchen macht einen Crash-Kurs in Sachen Überleben, als sie aufgrund eines Mutantenangriffs an der Oberfläche landet.. Anime. Mit einer Schere als Waffe und einem Talent für Verkleidungen bietet Seven Auftragsmorde zum Schnäppchenpreis. Allerdings schafft er es nie, einen Auftrag abzuschließen.Show. Amateurkonditoren in Deutschland zaubern süße Versuchungen. Moderiert wird dieser Ableger der Reihe von Model Angelina Kirsch und dem Konditormeister Bernd Siefert.- Anime. Staffel 1/Teil 2Doku. Diese naturhistorische Reihe der Produzenten von "Eine Erde – viele Welten", "Faszinierende Wildnis" und "Unser blauer Planet" enthüllt die Wunder der nächtlichen Welt.