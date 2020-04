Netflix löschte nach nur 5 Minuten "Tiger King"-Folge

Am Ostersonntag wollten es sich einige auf der Couch gemütlich machen und sich die neueste Folge der Hype-Serie ansehen. Vergeblich.

Seit längerem ist die Doku "Tiger King" bereits abgedreht. Seitdem die Quarantäne in Kraft getreten ist, schaffte es die Serie zu einem Durchbruch. In Österreich ist die Dokumentation über die Raubkatzen-Liebhaber auf Platz 3 der meistgesehenen Inhalte auf Netflix.Für den Sonntag wurde die achte und vorerst letzte Folge von "Tiger King" angekündigt. Kein Wunder also, dass sich viele den Tag schon im Kalender markiert haben, um noch mehr über den exzentrischen Joe Exotic herauszufinden. Als das Popcorn schon bereitstand, fanden die Fans jedoch heraus: Netflix hielt sein Versprechen nicht.Tatsächlich erschien die Folge "The Tiger King and I", sie wurde jedoch nach gerade einmal fünf Minuten wieder gelöscht. Schnell wurde es laut auf Twitter. Die Leute wollten ihre Bonusfolge haben. Oder zumindest Antworten bekommen, weshalb sie wieder gelöscht wurde.Auch am Montag ist die achte Folge nicht online. Netflix reagierte bislang noch nicht auf den Ärger der Fans. Der Streamingdienst hüllt sich in Schweigen.