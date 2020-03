Diese Netflix-Serien und Filme starten im April

Wir präsentieren euch die Netflix-Highlights im April, darunter "Haus des Geldes" (Staffel 4) und die neue Serie "Outer Banks".

Neue Filme

Neue Serien

Fortsetzungen

Blockbuster, Klassiker und Co

Dokus, Anime, Shows und Comedy

Bis die Corona-Krise vorbei ist, wird es wohl ein wenig dauern. Unser Tipp: Binge Watchen! Im April starten wieder zahlreiche neue Serien und Filme auf Netflix. Los geht's am 3. April mit den sympathischen Ganoven aus "Haus des Geldes". Sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass der Plan des Professors langsam aus dem Ruder läuft.Weiter geht's am 17. April mit "Betonrausch", ein Drama, in der sich drei Immobilienbetrüger innerhalb kürzester Zeit extremen Reichtum erschwindeln. Schon bald geraten sie dadurch in einen Strudel aus Korruption, Steuerhinterziehung, Gier und Drogen.In "Tyler Rake: Extraction" soll der furchtlose Söldner Tyler Rake (Chris Hemsworth) ab dem 24. April den Sohn eines Gangsterbosses retten. Serien-Fans dürfen sich zudem ab dem 1. April sowohl auf alle Staffeln von "Community" und die neue Serie "Outer Banks" freuen.Action-Komödie. Der vorbildliche Polizist Coffee deckt bei seinem Versuch, dem schwierigen Sohn seiner Freundin näherzukommen, eine kriminelle Verschwörung in Detroit auf. Mit Taraji P. Henson ("Empire"), Betty Gilpin ("Glow").Während Jack auf der Hochzeit seiner Schwester mit schwierigen Gästen, totalem Chaos und Herzklopfen kämpft, nehmen verschiedene Versionen des gleichen Tags ihren Lau. Mit Sam Claflin ("Die Farbe des Horizonts"), Olivia Munn ("X-Men: Apocalypse").Drama. Dieser Film nach wahren Ereignissen erzählt vom Aufstieg und Fall zweier Immobilienschwindler in Deutschland, die Opfer ihres eigenen Netzes aus Lügen und Betrug werden. Mit Frederick Lau ("Fack Ju Göhte") und Janina Uhse ("GZSZ").Biografisches Drama. Nach der US-Invasion im Irak steht der UN-Diplomat Sergio Vieira de Mello vor der heimtückischsten Mission seiner bisherigen Laufbahn. Mit Wagner Moura ("Narcos") und Ana de Armas ("Knives Out").In diesem Actionthriller steht der furchtlose Söldner Tyler Rake vor seiner tödlichsten Mission: Der Rettung des entführten Sohnes eines Mafiabosses. Mit Chris Hemsworth ("Thor").Ab April: Kinofilm "Lovebirds" mit Kumail Nanjiani ("Silicon Valley").Comedy. Diese beiden Brüder wissen alles, was es über das Bierbrauen zu wissen gibt. Wenn sie nur wüssten, was es bedeutet, eine Familie zu sein. Mit Alan Aisenberg ("Orange is the New Black").Teenie-Serie. Eine eingeschworene Teenagerclique setzt durch die Enthüllung eines seit Langem verborgenen Geheimnisses dubiose Ereignisse und ein unvergessliches Abenteuer in Gang. Mit Madison Bailey ("Meine erfundene Frau"), Madelyn Cline ("Der verlorene Sohn").Diese indische Coming-of-Age-Comedyserie über das Leben einer jungen US-Amerikanerin indischer Abstammung erster Generation basiert auf Mindy Kalings eigener Kindheit.Italienische Dramaserie. In der Serie nach den Romanen von Federico Moccia sehnt sich Summer danach, ihrer Kleinstadt zu entfliehen und die Welt zu sehen, als sie dem Motorradfahrer Ale begegnet.- Staffel 4- Staffel 1 bis 6- Staffel 4- Teil 4- Staffel 2- Staffel 3- Staffel 3- Staffel 2- Staffel 4Actionfilm mit Gerald Butler ("Olympus has Fallen") und Gangsta-Rapper 50 Cent. 2018.Krimi mit Bryan Cranston ("Breaking Bad") und Diane Kruger ("Inglorious Basterds"). 2016.Sci-Fi-Horror mit Jason Statham ("The Transporter"). 2018.Fußballdrama mit Frederick Lau ("Fack Ju Göthe"). 2018.Liebeskomödie mit Constance Wu ("Hustlers"). 2018.Teenagerin Sophie arbeitet in ihrem eintönigen Städtchen im Hutladen ihres verstorbenen Vaters. Doch eines Tages wird sie plötzlich in eine alte Frau verwandelt.- Staffel 3, Teil 1Das Drama des Animators Hayao Miyazaki in Anlehnung an das Leben von Jirô Horikoshi, dem Konstrukteur des Kampfjets "Zero" aus dem 2. Weltkrieg, umspannt Jahrzehnte.- Staffel 2. Anime.Kochshow. In diesem Wettbewerb beflügeln Köche die Moderatoren und Stargäste mit den würzigen Kräutern, THC-Infusionen und CBD-Soßen exklusiver Cannabis-Küche.Kuriose Kreaturen und Mutter Natur höchstpersönlich führen durch diese lustige Dokureihe, die das Leben der unglaublichsten und verrücktesten Tiere der Erde beleuchtet.In dieser Kochshow serviert Nadiya Hussain köstliche Kniffe, unverzichtbare Zutaten und schnelle Lieblingsgerichte – perfekt für die heutigen Familien unter Zeitdruck.