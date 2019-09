Diese Netflix-Filme und Serien starten im Oktober

Der erste "Breaking Bad"-Film, zwei Oscar-Streifen und neue Serien: Wir präsentieren euch die Netflix-Highlights im Oktober.

Neue Filme

Neue Serien

Netflix-Highlights im Oktober 2019

Fortsetzungen

Alte Filme, Blockbuster

Doku, Comedy, Show & Co.

Das große Highlight im Oktober ist natürlich der große "Breaking Bad"-Film "El Camino", der am 11.10. sein Debüt auf Netflix feiert. Freuen darf man sich aber auch auf "Die Geldwäscherei" von Steven Soderbergh mit Meryl Streep, Antonio Banderas und Gary Oldmann in den Hauptrollen. Der Film feierte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig.Auch Serienfans kommen nicht zu kurz: Mit "Living With Yourself" (18. Oktober) startet eine neue Netflix-Comedyserie, in der Paul Rudd die Hauptrolle spielt. Vielversprechend klingt auch die neue HipHop-Talentshow "Rhythm + Flow" mit Cardi B und Chance the Rapper, die am 9. Oktober zu sehen ist.Am selben Tag kehren dann auch wieder die Untoten zurück in der 9. Staffel von "The Walking Dead", die 16. Staffel von Family Guy startet am 1. Oktober. Mit "Hacksaw Ridge – Die Entscheidung" (1. Oktober) und "The Revenant – Der Rückkehrer" (3. Oktober) erscheinen zwei Oscar-prämierte Titel für einen tollen herbstlichen Filmabend.Horrorthriller. Zwei Geschwister wagen sich ins hohe Gras, um einem Jungen zu helfen. Doch die Rettungsaktion wird zum Horrortrip. Nach einer Novelle von Stephen King und Joe Hill. Mit Patrick Wilson ("Aquaman", "Cunjuring - Die Heimsuchung").: Drama. Nach seiner dramatischen Flucht aus der Gefangenschaft muss Jesse Pinkman mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen, um sich irgendwie eine Zukunft aufzubauen. Mit Aaron Paul. Fortsetzung der Erfolgsserie "Breaking Bad".Drama. Eine Witwe (Meryl Streep) stößt im Kampf gegen Versicherungsbetrug auf zwei Anwälte in Panama, die das globale Finanzsystem ausbeuten. Die Regie führt Steven Soderbergh. Mit Meryl Streep, Gary Oldman und Antonio Banderas.Ein vom Leben ausgebrannter und von der Liebe enttäuschter Mann unterzieht sich einer mysteriösen Behandlung, nur um festzustellen, dass er selbst ersetzt wurde. Mit Paul Rudd ("Ant-Man", "Nie wieder Sex mit der Ex").Postapokalyptische Comedyserie. Der 17-jährige Außenseiter Josh hat sich gerade erst verliebt, da bricht der nukleare Winter aus. Jetzt sucht er in einer Welt voller Zombies und Gangs nach seiner Sam. Mit Matthew Broderick ("Ferris macht blau"), Colin Ford ("Captain Marvel").- Staffel 16- Staffel 5- Staffel 4- Staffel 2- Staffel 2- Staffel 9- Staffel 2- Staffel 2- Staffel 2Science-Fiction. 2004.: Familienfilm. 2014.Kriegsfilm. 2016.Survival-Drama. 2016.Drama. 2014.Actionfilm. 2017.Doku. Acht Familien ohne Papiere erzählen von ihrem Leben am Rande der Gesellschaft. In den USA droht ihnen Familientrennung und Deportation, in ihren Heimatländern die Gewalt.Show. Die aus den Rap-Schwergewichten Cardi B, Chance the Rapper und T.I. bestehende Jury sucht in diesem Musikwettbewerb den nächsten großen Hip-Hop-Star.Anime. Jahrzehnte nach dem Auftauchen eines neuen Kontinents hilft ein junger Spezialist für Rettungsaktionen Abenteurern bei der Erforschung dieser gefährlichen Welt.Teil 2. Ohma Tokita taucht in eine verborgene Welt ein, in der Geschäftskonflikte mit brutalen Gladiatorenkämpfen geklärt werden. Ihm ist das Geld egal, er will nur kämpfen.