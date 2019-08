Die besten Netflix-Serien und Filme im September

Fünf neue Serien und jede Menge Blockbuster, darunter "Blade Runner 2049", starten im September auf Netflix.

Endlich hat Netflix auch an Serien wieder was anzubieten: Eines der Highlights ist mit Sicherheit "Unbelievable" – eine Dramaserie über eine Frau, die ihre Anzeige gegen einen Vergewaltiger zurückzieht. Zum Cast zählen Darstellerinnen wie Toni Collette ("Wanderlust") und Merritt Wever ("Nurse Jackie").Spannend weiter geht es ab dem 27. September mit "Skylines", eine deutsche Hip-Hop-Serie wo die Welten aus Hip-Hop, organisiertem Verbrechen und zwielichtigen Immobiliengeschäften aneinander geraten.Am selben Tag feiert zudem die Comedyserie "The Politician" mit Gwyneth Paltrow in einer Nebenrolle Premiere. Schöpfer der Serie ist niemand Geringerer als Star-Serienschöpfer Ryan Murphy ("American Horror Story", "Nip/Tuck").Darüber hinaus darf man sich ab dem 26. September über die fünfte Staffel von "Brooklyn Nine-Nine" und ab dem 1. September über die elfte Staffel von "RuPaul's Drag Race" freuen. Für Blockbuster ist überdies mit "Blade Runner 2049" ab dem 2. September und "Justice League" ab dem 15. September gesorgt.Doku/Talkshow. Zach Galifianakis bricht auf der Suche nach berühmten Interviewpartnern für seine No-Budget-Talkshow "Zwischen zwei Farnen" zu einem Roadtrip auf. Welche Promis hier zu Gast sind, wollte Netflix vorab nicht verraten.: Diese Dramaserie erzählt die wahre Geschichte von Eli Cohen, dem berüchtigtsten Spion Israels, der sich in den 1960ern in die syrische Regierung einschleuste. Mit Sacha Baron Cohen ("Bruno") und Noah Emmerich ("The Americans").: Krimiserie. In der von wahren Ereignissen inspirierten Serie zeigt eine junge Frau ihre Vergewaltigung an, zieht die Aussage jedoch zurück. Zwei Kommissarinnen suchen die Wahrheit. Mit Kaitlyn Dever ("Last Man Standing") und Toni Collette ("Wanderlust").: Europäische Krimiserie. In diesem Polizeidrama mit Nina Hoss und Peter Kurth wird das Vorgehen im Verhörraum zu einem Katz-und-Maus-Spiel, das sich immer weiter zuspitzt. Mit David Tennant ("Broadchurch", "Doctor Who") und Nina Hoss ("Barbara").: Deutsche Dramaserie. Ein Hip-Hop-Produzent wird in das organisierte Verbrechen verwickelt, als der kriminelle Bruder des Label-Inhabers aus dem Exil zurückkehrt und seinen Anteil einfordert. Mit Murathan Muslu ("8 Tage").: Comedyserie. Payton wusste seit Kindheitstagen, dass er eines Tages Präsident werden würde. Doch auf dem Weg dahin muss er die größte Hürde seines Lebens überwinden: die Highschool. Von Ryan Murphy ("American Horror Story", "Nip/Tuck"). Mit Gwyneth Paltrow ("Iron Man") und Ben Platt ("Pitch Perfect").- Staffel 2- Staffel 5- Staffel 4Ab September:- Staffel 11: Historisches Drama. 2010. Mit Colin Firth und Helena Bonham Carter.: Krimi. 2006. Mit Tom Hanks und Audrey Tatou.: Science-Fiction. 2017. Mit Ryan Gosling und Harrison Ford.: Superheldenfilm. 2017. Mit Ben Affleck, Gal Gadot und Jason Momoa.: Deutsche Komödie. 2017. Mit Emilia Schüle und Jannis Niewöhner.: Komödie. 2016. Mit Mila Kunis und Kristen Bell.Anime.: Bill Burr lässt sich in diesem bissigen Stand-up-Special in London über die „Outrage Culture", männlichen Feminismus, kulturelle Aneignung, Robotersex und mehr aus.: Jon Favreau tauscht wieder Regiestuhl gegen Kochschürze und stürzt sich mit seinem Freund und kulinarischen Mentor Roy Choi in neue gaumenfreudige Abenteuer.: Anime. Staffel 1 - 7. In dieser Serie nach der beliebten Buchreihe kämpft ein Junge nach der Invasion von Zombies und Monstern in seiner Heimatstadt mit seinen Freunden gegen die Apokalypse.: Animationsserie. Prinzessin Bean geht durch die Hölle, um einen Freund zu retten, erfährt von ihrem mystischen Schicksal und hilft, das Königreich ihres Vaters wiederherzustellen.: Bill Gates, der Mitbegründer von Microsoft, erzählt von seiner Kindheit, Karriere und seinem Engagement, das Leben der Menschen in Entwicklungsländern zu verbessern.: In seinem neuen, in Dallas vor 16.000 Fans aufgenommenen Stand-up-Special stellt Dunham nicht nur seine neue Figur „Larry" vor, er steht auch buchstäblich neben sich.- Staffel 2(lm)