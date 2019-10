Die besten Netflix-Filme und Serien im November

Ein Drama mit Robert Pattinson, eine deutsche Serie und neue Folgen von "The End of the Fucking World": Das sind die Netflix-Highlights im November.

Neue Filme

Neue Serien

Netflix-Highlights im November 2019

Fortsetzungen

Alte Filme, Klassiker, Blockbuster

Comedy, Anime, Dokus & Co

Mit "Wir sind die Welle" startet am 1. November eine neue, deutsche Netflix Original Serie, basierend auf dem Klassiker "Die Welle" von Ron Johnson. Darin will eine Gruppe Teenager für eine bessere Zukunft kämpfen. Jüngere Zuschauer dürfen sich zudem auf den ersten Netflix-Original-Animationsfilm "Klaus" freuen.Weitere filmischen Highlights sind "The King" mit Timothée Chalamet und Robert Pattinson, die Komödie "Tage wie diese" mit Kiernan Shipka sowie der Erotik-Thriller "Wo die Erde bleibt" unter der Regie des großartigen Ridley Scott. Hier spielt Alicia Vikander die Rolle einer Schwedin, die des Mordes verdächtigt wird.Außerdem geht die preisgekrönte Historienserie "The Crown" in eine neue Staffel, diesmal mit Oscarpreisträgerin Olivia Colman ("The Favourite"). Von "The End of the Fucking World", "American Horror Story" und "Modern Family" gibt es ebenfalls neue Folgen.Historiendrama. Hal, ein eigensinniger Prinz, besteigt nach dem Tod seines Vaters den englischen Thron. Vererbt wurden ihm ein Palast voller Tücken, ein Krieg und Chaos. Mit Timothée Chalamet und Robert Pattinson.Komödie. Eine Kleinstadt wird an einem kalten Heiligabend von einem Schneesturm heimgesucht. Für ein paar Schüler hat das Auswirkungen in Sachen Freundschaft, Liebe und Zukunft. Mit Kiernan Shipka ("Chilling Adventures of Sabina").In der animierten Geschichte "Klaus" vom Co-Schöpfer von "Ich – Einfach unverbesserlich" freundet sich ein Postbote mit einem zurückgezogen lebenden Spielzeugmacher an.Erotik-Thriller. Eine rätselhafte Schwedin wird im Tokio der 1980er des Mordes an ihrer Freundin verdächtigt, die nach einem Liebesdreieck mit einem ansässigen Fotografen verschwand. Vom britischen Regisseur Ridley Scott. Mit Alicia Vikander ("Tomb Raider").Weihnachtsfilm. Ein mittelalterlicher Ritter erscheint wie durch Zauberhand in der Gegenwart und verliebt sich in eine Highschool-Lehrerin, die von der Liebe jedoch sehr enttäuscht ist. Mit Vanessa Hudgens ("High School Musical").Thriller. Die Hauptrollen in Scorseses Thriller über das organisierte Verbrechen im Nachkriegsamerika aus Sicht eines Berufskillers spielen Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci.Deutsche Dramaserie. Einige Teenager träumen von einer besseren Zukunft. Ihr Anführer ist ein Neuer, der vier Mitschüler rekrutiert. Doch ihre Idee entwickelt eine bedrohliche Eigendynamik.Animationsserie. Sam und sein Begleiter machen sich auf die Reise, um ein bedrohtes Tier zu retten und neue Dinge wie Hoffnung, Freundschaft und ein leckeres Gericht auszuprobieren.- Staffel 2- Staffel 4- Staffel 8- Staffel 3- Staffel 5- Staffel1.11. "Why Him?" (2016) : Komödie mit James Franco und Bryan Cranston.11.11. "All Eyez on Me" (2017): Biopic über den Rapper Tupac Shakur.12.11. "Game Night" (2018): Mystery mit Jason Bateman und Rachel McAdams.15.11. "The Disaster Artist" (2017): Komödie mit James Franco und Seth Rogen.19.11. "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (2019): Fantasy, Action mit Don Johnson.Mit einer Handbewegung und magischen Worten verwandelt ein Junge sich, seinen besten Freund und ihre Katze in Ninjas.Der "Late Night"-Moderator und ehemalige „Saturday Night Live"-Star Seth Meyers erweist sich in diesem Stand-up-Special in Minneapolis als wahres Multitalent.