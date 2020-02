Netflix plant "Spongebob"-Spin-off mit Thaddäus

Netflix hat sich mit Nickelodeon zusammengetan und plant eine neue "Spongebob"-Serie. Der Fokus soll auf Thaddäus liegen.

Um gegen die Konkurrenz von Disney+ in Sachen Trickfilm-Content bestehen zu können, fährt man bei Netflix jetzt große Geschütze auf. Eine eben abgeschlossener Vertrag mit dem Zeichentrick-Giganten Nickelodeon soll dabei helfen.Teil des kolportiert 200 Millionen Dollar starken Deals ist Spin-off von "Spongebob Schwammkopf". In der musikalischen Serie soll es um Spongebobs stets grantigen Nachbarn Thaddäus Tentalel gehen. Details sind noch nicht bekannt.Wer nicht so lange warten will, der kann sich den 22. Mai 2020 schon mal im Kalender anstreichen. Denn dann kommt der neue Swammkopf-Film "Sponge on the run" ins Kino.