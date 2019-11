Netflix-Serie "You" wird im Dezember fortgesetzt

Fans der Stalker-Serie "You - Du wirst mich lieben" dürfen sich freuen: Netflix hat den Starttermin der zweiten Staffel bekanntgegeben.

Die Geschichte um den beängstigenden Stalker Joe (Penn Badgley) geht weiter: Netflix zeigt die neuen Folgen der Serie "You - Du wirst mich lieben" am 26. Dezember.Nach den Ereignissen in New York flüchtet der skrupellose Buchverkäufer nach Los Angeles. Dort findet er sein neues Opfer: Love Quinn, gespielt von Victoria Pedretti (Nell aus "Spuk in Hill House"). Sie ist eine Köchin und Mitarbeiterin eines Lebensmittelladens. Doch Joes Pläne werden schon bald durchkreuzt, als die totgeglaubte Beck plötzlich vor ihm steht.Weitere Darsteller, die wir in der neuen Staffel zu sehen bekommen sind unter anderem James Scully ("Heathers"), Jenna Ortega ("Jane the Virgin") sowie Chris D'Elia ("Undateable").