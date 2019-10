Netflix gibt beliebteste Serien und Filme bekannt

Der Streamingdienst hat jetzt einen seltenen Einblick in die absoluten Zuschauerzahlen ihrer Serien und Filme gewährt.

Normalerweise lässt man sich bei Netflix nicht gerne in die Karten blicken, wenn es darum geht, wie häufig Filme und Serien gestreamt werden. Den eigenen Aktionären hat das börsennotierte jetzt allerdings verraten, auf was die Abonnenten in den vergangenen zwölf Monaten so Lust gehabt haben.Wenig überraschend führt bei den meistgesehenen Serien "Stranger Things" die Rangliste an. Bei den meistgestreamten Filmen auf Netflix hat der Horrorfilm "Bird Box" mit Sandra Bullock in der Hauptrolle die Nase vorne."Bird Box" - 80 Millionen Zuschauer"Murder Mystery" - 73 Millionen Zuschauer"Triple Frontier" - 52 Millionen Zuschauer"The Perfect Date" - 48 Millionen Zuschauer"Tall Girl" - 41 Millionen Zuschauer"The Highwaymen" - 40 Millionen Zuschauer"Secret Obsession" - 40 Millionen Zuschauer"Always Be My Mabe" - 31 Millionen Zuschauer"Otherhood" - 29 Millionen Zuschauer"Fyre" - 20 Millionen Zuschauer"Stranger Things" - 64 Millionen Zuschauer"The Umbrella Academy" - 45 Millionen Zuschauer"Haus des Geldes" - 44 Millionen Zuschauer"You" - 40 Millionen Zuschauer"Sex Education" - 40 Millionen Zuschauer"Our Planet" - 33 Millionen Zuschauer"Unbelievable" - 32 Millionen Zuschauer"Dead to Me" - 30 Millionen Zuschauer"When They See Us" - 25 Millionen Zuschauer"Elite" - 20 Millionen Zuschauer