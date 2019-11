Mann mit Papagei auf der Hand in U-Bahn unterwegs

Am Samstag entdeckte eine "Heute"-Leserin einen jungen Mann in der U6, der mit einem Papagei auf der Hand durch Wien fuhr. Das Tier schien dabei kein Problem mit der Fahrt zu haben.

Tiere müssen in Beförderungsboxen sein

Hunde sieht man mit ihren Besitzern immer wieder mal in der Öffentlichkeit herumgehen. Ein Papagei ist allerdings nicht nur als Haustier ungewöhnlich, sondern auch als reisender Weggefährte.Am Samstag entdeckte ""-Leserreporterin Jelena in der Station Burggasse-Stadthalle gegen 14.00 Uhr einen jungen Mann mit Dreadlocks in der U6, der mit einem Papagei auf dem Handrücken durch Wien fuhr. Der rot-blaue Papagei schien dabei friedlich und gut dressiert zu sein.Laut Pressesprecherin der Wiener Linien ist das Mitnehmen von verschiedenen Tieren erlaubt, allerdings müssen diese in einer Beförderungsbox untergebracht sein. Das gilt für alle Tiere außer Hunde, bei denen es aber eine Beißkorbpflicht gibt.Ein zusätzliches Ticket muss für die Tiere in der Beförderungsbox aber nicht eingelöst werden, da es als Gepäckstück gilt.