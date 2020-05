Netzwerk-Spezialist devolo stellt neue Produkte vor

Gleich mit drei Neuerungen wartet der Netzwerk-Spezialist devolo auf. Unter dem Titel "next" werden die Weichen für die Zukunft gestellt.

Das Beste aus zwei Welten will devolo beim Magic 2 WiFi next vereinen, nämlich innovative Mesh-WLAN-Funktionen und die schnellste Powerline-Technologie (PLC). Der PLC-Standards G.hn ermöglicht bis zu 2.400 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit im Backbone und macht die Magic-2-Reihe damit zu den derzeit leistungsstärksten PLC-Adaptern im Markt. Darüber hinaus unterstützt der devolo Magic 2 WiFi next jetzt auch Multi-User MIMO und verbessert durch Access Point Steering die Mesh-WLAN-Performance.devolo Magic 2-Adapter bieten eine Reichweite von bis zu 500 Metern über die Stromleitung, um jede Steckdose in einen Highspeed Access Point zu verwandeln. Dank WPA3 ist das WLAN, das die devolo-Geräte aufbauen, besonders sicher. Der neue Magic 2 WiFi next ist ab sofort in verschiedenen Varianten verfügbar: Das Starter Kit enthält zwei Adapter zum Preis von 199,90 Euro, mit drei Adaptern und kostet das Paket 299,90 Euro und ein Magic 2 WiFi next-Adapter einzeln kostet 129,90 Euro.Der neue devolo WLAN Repeater+ ac eignet sich ideal, um schwaches WLAN in Räumen einer Etage gezielt zu beseitigen. Dabei ist die günstige Einstiegslösung in die Heimvernetzung bestens ausgestattet: Der WLAN Repeater+ ac nutzt per Crossband Repeating sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-Band für eine stabile Kommunikation. Der Dualband-Repeater ist zu den WiFi-Standards 2 bis 5 (b, g, n, ac) kompatibel und versorgt somit sämtliche Endgeräte zuverlässig mit schnellem Internet.Über die zwei integrierten Fast-Ethernet-Anschlüsse lassen sich Gaming-Konsolen, PCs oder Streaming-Boxen zudem per Kabel verbinden. Mit der integrierten Steckdose geht dabei kein Stromanschluss verloren. An einer beliebigen Steckdose eingesteckt, übernimmt er per Knopfdruck die WLAN-Konfigurationsdaten vom Router und klinkt sich ohne umständliche Eingabe von Zugangsdaten in das bestehende Heimnetzwerk ein. Der devolo WLAN Repeater+ ac ist ab August im Handel und online um 69,90 Euro verfügbar.Die Suche nach dem stabilen und leistungsstarken Heimnetz beginnt in vielen Haushalten im Keller. Hier kommt der Internetanschluss ins Haus, aber er wird von dort aus meist nur unzureichend im ganzen Zuhause verteilt. devolo packt das Problem an der sprichwörtlichen Wurzel: Das Magic 2 LAN DINrail wird von einem Elektriker direkt im Sicherungskasten eingebaut und macht somit den kompletten Stromkreislauf zur Datenautobahn.Der Magic 2 LAN DINrail stellt die Powerline-Verbindung zwischen Router und Stromnetz mit automatischer Phasenkopplung direkt dort her, wo der Rest des Hauses am besten versorgt wird. Die feste Integration ermöglicht schnelle Übertragungen mit bis zu 2.400 Mbit/s dank neuester G.hn-Powerlinetechnologie. Der Magic 2 LAN DINrail verwandelt dabei jede Steckdose in eine potenzielle Netzwerkdose, die alle Multimediageräte mit schnellem Internet versorgen kann. Der Magic 2 LAN DINrail ist um 169,90 Euro erhältlich.