i Smartwatch pixabay.com iFixit-Untersuchung Neue Apple Watch: Reparieren bleibt schwierig Die Apple Watch Series 12 und Ultra 4 schneiden im Reparierbarkeits-Test schlecht ab. Akkutausch ist riskant, Ersatzteile gibt es kaum. Von Technik Heute 12.10.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine Apple Watch selbst reparieren will, hat schlechte Karten. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Reparatur-Experten von iFixit. Die neuen Modelle Series 12 und Ultra 4 erhalten nur 4 von 10 Punkten beim Reparierbarkeits-Score.

Das Hauptproblem: Um an den Akku zu gelangen, muss zunächst das verklebte Display entfernt werden. Dabei besteht ein hohes Risiko, das Panel zu beschädigen. Bei der teuren Ultra 4 können auch darunterliegende Kabel leicht zerstört werden.

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Nach Angaben von CHIP argumentiert iFixit, dass Apple damit gegen Gesetze zum Recht auf Reparatur verstoßen könnte. Im Gegensatz zu iPhones, iPads und Macs stellt Apple für die Watch keine Werkzeuge, Ersatzteile oder Reparaturanleitungen zur Verfügung.

Google macht vor, wie es besser geht

Zum Vergleich: Die Google Pixel Watch 5 erreicht im selben Test 9 von 10 Punkten. Apple-Kunden bleibt oft nur der Gang zum autorisierten Servicecenter.

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Ein kleiner Lichtblick: Die Series 12 schnitt immerhin besser ab als das Vorgängermodell. Die Ultra 4 verharrt dagegen auf dem gleichen Niveau wie die frühere Series 3. Die Akkukapazitäten wurden leicht erhöht - auf 2,44 Wh bei der Ultra 4 und 1,46 Wh bei der Series 12.