i Moderne Sicherheitskameras pixabay.com Akku-Pflicht ab 2027 Neue EU-Regel betrifft deine Überwachungskamera Ab Februar 2027 müssen Akkus in Überwachungskameras vom Nutzer austauschbar sein. Die EU-Verordnung bringt große Änderungen. Von Technik Heute 20.11.2026, 15:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kennst du das? Die Überwachungskamera hängt drei Jahre problemlos an der Hauswand, dann hält der Akku plötzlich nur noch wenige Tage. Alles andere funktioniert noch, aber der Akku ist am Ende. Ob du dann nur die Batterie wechseln kannst oder gleich ein neues Gerät kaufen musst, bestimmt bisher allein der Hersteller.

Damit soll bald Schluss sein. Die EU-Batterieverordnung schreibt vor: Ab dem 18. Februar 2027 müssen Akkus in neuen Geräten vom Nutzer selbst austauschbar sein – ohne Spezialwerkzeug. Normales Werkzeug aus dem Baumarkt muss reichen.

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Wie inside-digital.de meldet, gelten noch weitere Pflichten: Hersteller müssen Ersatzakkus zu fairen Preisen anbieten, und zwar mindestens fünf Jahre lang nach dem letzten verkauften Gerät. Außerdem darf die Software keine Fremdakkus blockieren.

Ausnahmen gibt es trotzdem

Für bestimmte Geräte gibt es Schlupflöcher. Produkte, die ständig nass werden und dafür gemacht sind, abgewaschen zu werden, können von der Regel befreit sein. Auch Geräte, die ununterbrochen Daten sammeln müssen, könnten eine Ausnahme bekommen – bei Akkukameras ist das aber schwer zu begründen.

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Wichtig für alle, die schon eine Kamera haben: Bestehende Geräte müssen nicht nachgerüstet werden. Die Regel gilt nur für Produkte, die ab Februar 2027 neu auf den EU-Markt kommen. Beim nächsten Kauf solltest du aber prüfen, ob der Akku wirklich wechselbar ist.