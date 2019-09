Neue FIFA-Icons! So stark sind Pep, Pirlo und Co.

14 neue Gesichter! In FIFA 20 können Ultimate-Team-Zocker mit Andrea Pirlo, Pep Guardiola und Co. spielen.

FIFA-Zocker dürfen sich über neue Legenden freuen. Vor dem Release von FIFA 20 hier ein Überblick über die 14 neuen Icons.

Die neueste Ausgabe der beliebten Fußball-Simulation FIFA naht mit großen Schritten heran. Release ist in Österreich am 24. September.Einige Neuerungen an Gameplay haben wir euch schon gezeigt.Für die zahlreichen Fans des Online-Modus "Ultimate Team" gibt es jetzt vorab ein besonderes Zuckerl. Wer genügend Münzen sammelt, kann sich mit 14 neuen Icons selber belohnen. Zu den bekannten Legenden kommen diese neuen Spieler mit je drei verschiedenen Karten dazu.Pep Guardiola. Der Manchester-City-Maestro war einst Verteidiger. Real-Coach Zinedine Zidane zog bei den Königlichen in seiner aktiven Zeit im Mittelfeld die Fäden.96: Zinédine Zidane94: Garrincha93: Carlos Albert92: Kenny Dalglish, Hugo Sanchez, Ronald Koeman91: Ian Rush, Drogba90: Pep Guardiola, Michael Essien, Andrea Pirlo89: Gianluca Zambrotta, John Barnes, Ian WrightVon Zidane, Drogba, Pirlo, Koeman, Wright und Carlos Alberto kennen wir bereits mehr Details. Ihre Karten hier zum Durchklicken:(SeK)