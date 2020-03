"Heute" startet Mut-Aktion "Wir packen das" mit Promis

Das "Heute"-Team macht Mut in der zweiten Woche der "Ausgangssperre" und startet die Aktion "Wir packen das".

Zweite Woche mit "Ausgangssperre", undwill Kraft zum Durchhalten spenden. Hier siehst du die ersten Politiker und Stars, die Mut machen: "Wir packen das!"Du willst bei der Aktion auch mitmachen? Dann schick uns ein Foto mit dir und dem Spruch via WhatsApp an 0670/400 400 4 oder via Mail an leserreporter@heute.at – und ja: "Wir packen das!"