Neue Miniserie: "Die Fraggles" sind zurück

: "Die Fraggles" sind zurück! Die beliebte 80er-Serie von Muppets-Erfinder Jim Hensons feiert gerade auf der Streaming-Plattform Apple TV+ ihre Rückkehr in die Wohnzimmer. Die Sache hat nur (noch) einen kleinen Haken.Von 1983 bis 1987 wurden insgesamt fünf Staffeln der Comedy-Serie produziert. Und auch im Reboot dreht sich wieder alles um die Abenteuer von Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley und Onkel Travelling Matt, die zeigen, dass man mit Freundschaft alles schaffen kann. Dazu tanzen, singen und albern "Die Fraggles" viel herum – in der aktuellen Corona-Zeit womöglich die perfekte Serie für Jung und Alt.Die Premiere-Folge "Shine On", die am 21. April veröffentlicht wurde, und neue "Mini-Episoden" werden weiterhin jeden Dienstag kostenlos auf Apple TV+ Premiere haben. Den Teaser für "Fraggle Rock: Rock On!" siehst du oben.Hierzulande kann man auf die neuen Folgen leider (noch) nicht zugreifen. Normalerweise veröffentlicht Apple+ den Inhalt länderübergreifend zur selben Zeit. Ob vielleicht noch Synchronisationsarbeiten zu tun sind oder es andere Gründe gibt, ist leider nicht bekannt. Wenn du Lust auf die "Fraggles" hast, dann versuche ab und an mal diesen Link aufzurufen Auf die für "Die Fraggles" schon in den 80ern charakteristische Titelmusik dürfen sich die Fans wieder freuen. Diese wurde lediglich neu aufgelegt und klingt etwas moderner – so wie die gesamte Produktion im Übrigen. Doch, wie heißt es bei den "Fraggles" so schön: "Und wenn's dir nicht gefällt, dann bohr dir doch ein Loch ins Knie".