StartseiteLifeTechnik
Hacker beim Programmieren
Hacker beim Programmieren
pixabay.com
Cyberkriminalität

Neue Phishing-Welle: Fake-Voicemails als Falle

Kriminelle versenden massenhaft gefälschte E-Mails mit angeblichen Voicemail-Transkripten. 7.800 Organisationen sind bereits betroffen.
Technik Heute
Von Technik Heute
19.09.2026, 18:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine neue Betrugsmasche macht derzeit im Internet die Runde: Cyberkriminelle versenden E-Mails, die vorgeben, automatische Transkripte von Voicemails zu enthalten. In Wahrheit handelt es sich um Phishing-Versuche, mit denen die Angreifer an Microsoft-Zugangsdaten gelangen wollen.

Apple-Nutzer aufgepasst! Große Phishing-Welle rollt an

Die Dimension der Angriffe ist enorm: Innerhalb von nur zwei Wochen im August 2026 wurden mehr als 58.000 solcher schädlichen E-Mails registriert. Um Spam-Filter zu umgehen, nutzen die Betrüger über 38.000 manipulierte Absenderadressen und mehr als 9.300 gefälschte Domains.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Mails sind besonders tückisch gestaltet, wie es bei CHIP unter Berufung auf Check Point Research heißt: Der Betreff lautet meist "Automated transcript", gefolgt von einer teilweise verdeckten Telefonnummer und einem Tracking-Code. Auf der gefälschten Anmeldeseite wird das E-Mail-Konto des Opfers bereits automatisch eingetragen, was die Glaubwürdigkeit erhöht.

Sparkasse warnt: Diese Mails räumen das Konto leer

So schützt du dich

Experten raten zu besonderer Vorsicht bei unerwarteten Mails dieser Art. Selbst wenn die Absenderadresse intern wirkt, sollte die Echtheit im Zweifel über einen anderen Kommunikationsweg geprüft werden. Besonders Unternehmen, bei denen die automatische Verschriftlichung von Anrufen zum Arbeitsalltag gehört, sind im Visier der Angreifer.

PayPal-Betrug: Diese E-Mail solltest du löschen

Bei einem Verdacht sollten Betroffene sofort ihre Zugangsdaten ändern und verdächtige Sitzungen beenden. Eine schnelle Warnung an Kollegen kann verhindern, dass weitere Mitarbeiter auf den Trick hereinfallen. Wer auf den Betrug hereinfällt, muss unter Umständen sogar mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

tec,19.09.2026, 18:07
Mehr zum Thema
PhishingBetrugCyberkriminalitätSpam
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote