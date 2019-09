Neue Regeln fürs Shopping und Online-Banking

Am 14. September tritt eine neue EU-Richtlinie in Kraft, die Bankgeschäfte und Online-Einkäufe sicherer machen soll. Bild: iStock

Mit 14. September tritt eine EU-Richtlinie mit der Kurzbezeichnung PSD2 in Kraft, die Bankgeschäfte und Einkäufe via Internet sicherer machen soll – und wird. Was das für die Kunden heißt.