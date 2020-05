Mit diesen 5 Serien-Starts fängt der Mai gut an

Das Wochenende klingt vielversprechend: Neben der witzigen Sci-Fi-Serie "Upload" startet "Hollywood", ein Netflix-Achtteiler von Ryan Murphy ("American Horror Story").

Alles neu macht der Mai – das gilt offenbar auch für Netflix, Amazon Prime, AppleTV+ & Co. Diese Woche sind nämlich einige tolle, vielversprechende Serien gestartet. Wir stellen euch hier die Streaming-Highlights der Woche vor. Weitere Serientipps findet ihr oben in der Bilderstrecke!Eine Gruppe aufstrebender Schauspieler und Filmemacher ist im Hollywood nach dem 2. Weltkrieg zu fast allem bereit, um ihre Träume vom großen Durchbruch zu verwirklichen. 7 Folgen.Darren Criss ("American Horror Story"), Laura Harrier ("BlacKkKlansman") und Jim Parsons ("The Big Bang Theory").Von dem großartigen Ryan Murphy ("Glee", "American Horror Story").Der junge App-Entwickler, Nathan Brown landet nach einem Unfall im Spital und muss schnell über sein Schicksal entscheiden. Seine reiche Freundin Ingrid will unbedingt, dass er in das luxuriöse virtuelle Jenseits "Lakeview" upgeloaded wird.10 Folgen.Robbie Amell aus "The Flash", Andy Allo ("Pitch Perfect 3"; ist auch als Sängerin tätig – sie hat mit Prince zusammengearbeitet).Sci-Fi-Serie im Stil von "Black Mirror", aber mit einer ordentlich Portion Humor.Britische Comedyserie über Jason und seine Freundin, die unbedingt ein Kind adoptieren wollen, weil Nikki nicht schwanger werden kann. Acht Folgen.Rafe Spall ("Men in Black: International"), Esther Smith ("Cuckoo").Für Fans von "Him & Her", "Love" und "Wanderlust".Chirurg Daniel Milton gründet eine illegale Klinik in den Katakomben der Londoner U-Bahn, in der er Kriminelle, illegale Einwanderer, aber auch mittellose Obdachlose behandelt. Er muss stündlich damit rechnen, dass seine Geheimklinik auffliegt. Zudem trifft er auf seine Ex-Geliebte Anna. 8 Folgen.Mark Strong ("1917"), Carice van Houten ("Game of Thrones")Ein Mix aus Medical-Drama und Crimeserie über die düster-beklemmende Unterwelt Londons.Nach einem traumatischen Jahr möchte eine indisch-amerikanische Teenagerin ihren Außenseiterstatus endlich ablegen. Doch Freunde, Familie und Gefühle stehen ihr im Weg. Diese indische Coming-of-Age-Comedyserie basiert auf Mindy Kalings ("The Office") eigener Kindheit. 10 Folgen.Darren Barnet ("This is Us"), Erzähler der Serie ist 80s-Tennislegende John McEnroe.Eine klassische Teenage-Rom-Com für Fans von "Sex Education" und "To All the Boys I've Loved Before".