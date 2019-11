Neue Servicestelle für Trauerbegleitung in NÖ

Jeder Mensch geht mit dem Tod anders um. Vielen tut seelische Unterstützung gut. Die Caritas hat nun eine neue Kompetenzstelle eröffnet.

Die Kompetenzstelle Trauer – ein gemeinsames Projekt der Pastoralen Dienste und der Caritas der Diözese St. Pölten – hat ihren Betrieb aufgenommen. Sie fungiert als Drehscheibe und vernetzt alle Angebote für Trauernde in der Diözese.Angeboten wird vor allem Beratung – darüber, welche Einrichtungen es gibt und wo man ehrenamtliche Trauerbegleiter findet.Weiters soll die neue Kompetenzstelle auch eine Anlauf- und Servicestelle für haupt- und ehrenamtliche Trauerbegleiter sein. Sie vermittelt unter anderem Aus- und Weiterbildungsangebote.Geleitet wird die Kompetenzstelle Trauer von der ausgebildeten Sterbe- und Trauerbegleiterin Gerti Ziselsberger. "Trauernde Menschen brauchen Zeit und viele fühlen sich in ihrer Trauer alleingelassen und wissen nicht, wohin sie sich wenden können. Hier wollen wir helfen", so Ziselsberger, die von einem sechsköpfigen Expertenbeirat, bestehend aus Vertretern der Kranken-Seelsorge, der Telefon-Seelsorge, des Bildungshauses St. Benedikt, dem Mobilen Hospizdienst der Caritas, der Pfarr-Caritas und einer theologischen Referentin unterstützt wird."Trauer braucht Raum und Beachtung – im persönlichen Leben ebenso wie in unserer Gesellschaft. Daher möchten wir mit der Kompetenzstelle auch für die Themen Tod und Trauer sensibilisieren", sagt die theologische Referentin der Caritas, Veronika Prüller-Jagenteufel, die auch als Sprecherin des Beirats gewählt wurde.