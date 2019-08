Neue Single vom Slide Guitar Virtuosen M. Harley

Der Brite stellt den Song "Brother" samt Video aus dem Studio vor und kommt für fünf Konzerte nach Österreich.

Mit einzigartigem Talent wurde Martin Harley zu einer angesehenen "Stimme" des populären Blues und Folk. Bekannt als Ausnahmegitarrist für seine fantastische Beherrschung der Slide Gitarre, hat sich der Brite mittlerweile ebenfalls als brillanter Songwriter etabliert.Seine Musik hat viele Pfade gekreuzt: Er tourte gemeinsam mit James Morrison durch ganz England, teilte die Bühne mit Kate Walsh, Bo Diddley und Alanis Morrisette, und nebenbei spielte er weltweit von Glastonbury bis Grand Ole Opry alle bedeutenden Bühnen und Festivals der Blues/Akustik Szene. Seine Fans schließen sich der englischen Rundfunk-Legende Johnnie Walker an, der seine Alben als "einfach fantastisch" beschreibt.Nun hat Martin Harley eine neue Single ("Brother") am Start:In Österreich kann man den Gitarristen und Sänger demnächst mehrmals live erleben, unter anderem am 3. Dezember 2019 im Wiener Haus der Musik. Hier die Termine:29.11.: Leibnitz – Marenzihaus30.11.: Klagenfurt – Wohnzimmer02.12.: Salzburg – Academy03.12.: Wien – Haus der Musik04.12.: Innsbruck – Bäckerei(lfd)