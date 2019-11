Neue Unwetter in Venedig: Flut steigt weiter

In Venedig steht die dritte große Flutwelle in dieser Woche bevor. Das Gezeitenbüro der Kommune rief die höchste Warnstufe aus.

Die Hochwasser-Situation bleibt in der beliebten Touristenstadt Venedig weiter angespannt. Die Flutwelle erreichte in der Nacht auf Sonntag einen Pegel von einem Meter. Das Wasser soll laut Meteorologen auf einen Stand von 160 Zentimetern steigen.Damit würde der Stadtkern zum Großteil wieder unter Wasser stehen. Der Markusplatz war weiterhin überschwemmt. Die Museen bleiben geschlossen.Laut Wetterexperten sollte aber der Schirokko-Wind nicht so stark wie in den vergangenen Tagen sein.Aus ganz Italien und auch aus einigen Ländern im Ausland erhielt die überschwemmte Lagunenstadt Spenden. Laut Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro betragen die Schäden rund eine Milliarde Euro.Auch in der Toskana und in Süditalien sorgten Niederschläge und Wind für Probleme. In Grosseto und Rom kam es zu Überschwemmungen.