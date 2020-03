Neuer begrünter Platz in Neubau geplant

Die Ecke Neubaugasse/Burggasse soll laut Bezirksvorsteher Markus Reiter (G) ab Sommer 2020 umgebaut werden.

Ein neuer Platz entsteht in der Neubaugasse/Ecke Burggasse. Die kühle Grünoase soll im Zuge der "Kühlen Neubaugasse" umgestaltet werden.Für die Neugestaltung des "Burggassen-Angers", der zu einem begrünten Platz umgebaut wird. Die bisherige Nebenfahrbahn der Burggasse zwischen Stuckgasse und Kirchengasse wird aufgelassen und als verlängerter Vorplatz des Adlerhofs neugestaltet. "Das Grätzl rund um den Adlerhof, der die Siebensterngasse mit einem öffentlichen Durchgang mit der Burggasse verbindet, wird damit weiter aufgewertet und Neubau bekommt in den kommenden Monaten einen neuen Platz als attraktive kühle Oase mitten in der dichtverbauten Stadt", kommentiert Markus Reiter, Bezirksvorsteher von Neubau."Die Neugestaltung ist nach den Pionierprojekten der Kühlen Meile Zieglergasse und der Begegnungszone Neubaugasse ein weiteres Vorhaben im Zuge unseres Gesamtprojektes 'Kühle Zone Neubau.", so Reiter. Nach der Fertigstellung werden vier neue, großkronige Bäum gepflanzt, versickerungsfähige Pflasterflächen, Trinkbrunnen, Grünflächen und attraktive Sitzmöglichkeiten geschaffen. Der neue Platz bietet zudem die Möglichkeit für einen temporären Markt und somit eine direkte Nahversorgung. Im Oktober 2019 wurde das Konzept für einen Markt mit den Anrainer geplant. Der Bezirk wird gemeinsam mit der Agenda Neubau, den Anrainer und den angrenzenden Gewerbetreibenden ein Konzept für einen Markt entwickeln, das ist für das Frühjahr geplant.Die konkreten Bauarbeiten beginnen noch nicht. Vorerst starten ab März die Vorarbeiten von Strom, Gas und Wasser in der Burggasse zwischen Neubaugasse und Kirchengasse. Die Straßenbauten folgen ab August.Der zweite Teil des Angers, stadteinwärts nach der Kirchengasse, vor der Schule Notre Dame de Sion, soll ebenfalls umgebaut werden. Hier soll noch die Verkehrssituation geklärt werden. Dann wird ein Beteiligungsverfahren gestartet, mit Einbindung der Schule, die sehr interessiert ist. Die Realisierung ist noch offen, wird also nicht mehr 2020 passieren, sondern im Herbst mit den Planungen beginnen."Gerade in der Burggasse, einer vom Autoverkehr stark belastenden Straße, wird es bereits in fünf Monaten einen neuen hochwertigen und attraktiven öffentlichen Raum am Neubau geben. Ich freue mich, dass wir somit trotz U-Bahn-Baustelle weitere Grünräume für die Bewohner schaffen. Die Neugestaltung ist ein weiterer Meilenstein, um Neubau nachhaltig abzukühlen und gleichzeitig attraktiven Freiraum zu schaffen", ergänzt Markus Reiter.